Владимир Трифонов: А ако Русия не отстъпи!? Въпросът, който Европа избягва!
/Поглед.инфо/ Европа се въоръжава, но кой ще понесе цената, ако войната излезе извън Украйна? Аз съм Владимир Трифонов. В този коментар разглеждам защо европейските лидери обвързват бъдещето си със стратегическото поражение на Русия, как подценяването на ядрения риск стеснява пътя към мира и дали Вашингтон би рискувал собственото си оцеляване заради европейския курс. Защо споменът за триумфа от 90-те години пречи на трезвата преценка днес? Може ли Европа да отстъпи, преди да е станало късно? И защо гражданите трябва да поискат мир, преди нови решенията за тяхното бъдеще да бъдат взети без тях?
Още от Свят
Китай планира да достави проби от Марс на Земята около 2031 г.
/Поглед.инфо/ Китай планира да достави на Земята проби от Марс около 2031 г. Мисията „Тиенуън-3“ (Tianwen-3), която трябва да осъществи задачата, се очаква да бъде изстреляна около 2028 г. Това се посочва в статия на Джан Дзядзюн, изследовател от Шанхайската астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките, публикувана във вестник „Жънмин жъбао“12.10.2026 21:15
Пекин санкционира двама министри от Парагвай и Белиз за антикитайска дейност
/Поглед.инфо/ На 12 октомври Министерството на външните работи на Китай публикува решение за налагане на санкции срещу министъра на комуникациите и технологиите на Парагвай Густаво Вилате Саманиего и министъра на външните работи, външната търговия, образованието, културата, науката и технологиите на Белиз Франсис Фонсека.12.10.2026 21:00
Георг Топарев: Европа се българизира — вместо България да стане като Европа
/Поглед.инфо/ Кой определя европейската политика и кой плаща за решенията ѝ? Аз съм Владимир Трифонов. Във втората част на разговора с Георг Топарев обсъждаме влиянието на американските финансови кръгове, ролята на НПО и опасността Армения да повтори украинския път. Питам защо Европа говори за война с Русия, докато губи икономическата си опора, и могат ли изборите да променят този курс. Гостът предлага прочит на кризата на европейските елити и настоява: бъдещето на България зависи от достъпната енергия, образованието и здравеопазването. Разговор за властта, страха и цената, която плащат хората.12.10.2026 18:30
Паника в Европа: Зеленски направи залог – и отново загуби
/Поглед.инфо/ Информационният трус около вероятното споразумение между Белия дом и Москва за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар разголва дълбокия разкол между чистия икономически прагматизъм на Вашингтон и идеологизираната линия на Брюксел. Натискът върху цените на горивата в САЩ принуди американската администрация да търси бързи решения, пренебрегвайки исканията на Киев. В същото време постоянните отлагания на изборния процес в Украйна засилват критиките за узурпация на властта.12.10.2026 17:05
Военно-промишленият аспект на FPV-войната: Бойни глави от 25 кг и кризата в окопната отбрана
/Поглед.инфо/ Анализът на оперативната обстановка в Украйна показва дълбока промяна в стратегията на руското командване, което изоставя бързите маньоври за сметка на методичното изтощение и разрушаването на критичната логистична инфраструктура. Загубата на търпение спрямо дипломатическите канали превръща изолацията на бойното поле и контрола върху южните Черноморски територии в основно условие за приключване на конфликта. Острият дефицит на украинска логистика и масираната употреба на безпилотни системи преформатират тактиката на двете страни.12.10.2026 17:01
Тайната на сделката Путин-Тръмп: никой не успя да разгадае най-важното
/Поглед.инфо/ Реториката за тотална геополитическа скъсване между Вашингтон и Москва за пореден път се сблъсква със студената логика на международните суровинни пазари. Докато медийните анализи в Европа и САЩ интерпретират всяко дипломатическо раздвижване през призмата на „предателството“, сухите данни за търговските потоци показват съвсем различна картина. Историческият опит от последния век доказва, че зад публичните санкции и военните конфликти винаги функционират прагматични механизми за обмен на жизненоважни ресурси като зърно и горива.12.10.2026 17:00
Зеленски не заслужава почивка на бойното поле, каза Лавров.
/Поглед.инфо/ Москва отхвърля сближаване на позициите за оперативна пауза по линията на съприкосновение, докато в Маями американско-украинските консултации са приключили без съвместно комюнике. Според руското външно министерство, всяко двумесечно спиране на боевете за провеждане на избори в Киев ще послужи единствено за прегрупиране и логистично превъоръжаване от страна на Европейския съюз. В същото време се твърди, че Белият дом е отправил директно предупреждение за прекратяване на сателитното и разузнавателно осигуряване за украинските сили.12.10.2026 16:53
Тръмп блокира механизма PURL: САЩ спират оръжейните доставки през Европа заради ударите по руски рафинерии
/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп е отправила директно предупреждение към европейските си съюзници и правителството в Киев, че ще блокира ключовата система за обществени поръчки PURL, чрез която Европа купува американски оръжия за Украйна. Поводът за твърдата линия са продължаващите удари срещу руски рафинерии и енергийна инфраструктура. Вашингтон използва контрола си върху експортните лицензи, за да наложи фактическо спиране на боеприпасите, ако Киев не съобрази тактиката си с глобалните петролни пазари.12.10.2026 16:45