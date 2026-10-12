Георг Тупарев: Европа се българизира — вместо България да стане като Европа

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превръща Литва в потенциална мишена на руския ядрен отговор? Защо в балтийската държава се обсъждат промени, свързани с разполагането на ядрено оръжие, и кой би контролирал това оръжие? В разговора ми с литовския журналист и политически анализатор Айнис Петкус поставяме въпроси, които европейските управляващи предпочитат да избягват. Гостът предупреждава за опасен сценарий около Калининград, способен според него да въвлече НАТО и САЩ в пряка конфронтация с Русия. Кой има интерес от подобна ескалация? И защо самите литовци могат да се окажат първите жертви?

14.10.2026 17:00