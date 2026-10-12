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Георг Тупарев: Европа се българизира — вместо България да стане като Европа
/Поглед.инфо/ Кой определя европейската политика и кой плаща за решенията ѝ? Аз съм Владимир Трифонов. Във втората част на разговора с Георг Тупарев обсъждаме влиянието на американските финансови кръгове, ролята на НПО и опасността Армения да повтори украинския път. Питам защо Европа говори за война с Русия, докато губи икономическата си опора, и могат ли изборите да променят този курс. Гостът предлага прочит на кризата на европейските елити и настоява: бъдещето на България зависи от достъпната енергия, образованието и здравеопазването. Разговор за властта, страха и цената, която плащат хората.
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