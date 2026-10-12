Пекин санкционира двама министри от Парагвай и Белиз за антикитайска дейност

/Поглед.инфо/ На 12 октомври Министерството на външните работи на Китай публикува решение за налагане на санкции срещу министъра на комуникациите и технологиите на Парагвай Густаво Вилате Саманиего и министъра на външните работи, външната търговия, образованието, културата, науката и технологиите на Белиз Франсис Фонсека.

През последните години двамата подкрепят активно поддържането от Парагвай и Белиз на „дипломатически отношения“ с Тайван и предприемат поредица от враждебни изказвания и действия по въпроси, свързани с Китай, като накърняват основните интереси на страната.

Двамата министри са обект на следните санкции: замразяване на движимо, недвижимо и всякакво друго имущество на територията на Китай; забрана за организации и физически лица на територията на Китай да влизат в сделки, сътрудничество и други подобни дейности с тях; отказ за предоставяне на визи и забрана за влизане в страната, включително в Хонконг и Макао.