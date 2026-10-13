Представители на 62 държави обсъждат борбата с тероризма на международен форум в Пекин

/Поглед.инфо/ Над 320 представители на 62 държави и международни организации се събраха днес в Пекин за международния форум „Великата стена – 2026“, посветен на борбата с тероризма. Домакин на събитието са Китайските народни въоръжени полицейски сили.

Под мотото „Практическо сътрудничество срещу тероризма за защита на общия ни дом“ участниците обсъждат новите предизвикателства пред сигурността – от използването на безпилотни и автономни технологии от терористични групи до заплахите по море и нападенията срещу ключови обекти. Сред основните теми е и противодействието на проникването на терористи през държавните граници.

Форумът цели да укрепи доверието, да насърчи съвместните действия срещу тероризма и да допринесе за по-тясно двустранно и многостранно сътрудничество в интерес на регионалния мир и стабилност.