Представители на 62 държави обсъждат борбата с тероризма на международен форум в Пекин

Под мотото „Практическо сътрудничество срещу тероризма за защита на общия ни дом“ участниците обсъждат новите предизвикателства пред сигурността – от използването на безпилотни и автономни технологии от терористични групи до заплахите по море и нападенията срещу ключови обекти. Сред основните теми е и противодействието на проникването на терористи през държавните граници.
Форумът цели да укрепи доверието, да насърчи съвместните действия срещу тероризма и да допринесе за по-тясно двустранно и многостранно сътрудничество в интерес на регионалния мир и стабилност.