/Поглед.инфо/ Според разпространена позиция на руската Служба за външно разузнаване (СВР), Европейската комисия е задействала конкретна стратегия за прекратяване на унгарско-руското сътрудничество в ядрената енергетика. Твърди се, че Брюксел цели отстраняването на държавната корпорация „Росатом“ от проекта за разширяването на АЕЦ „Пакш-2“ и замяната ѝ със западни технологии, като се залага на бъдещи политически промени в Будапеща.

По публикации на ТАСС и данни от СВР. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният натиск от Брюксел и договорната база на „Пакш-2“

Претенцията на Брюксел за контрол върху енергийния микс на държавите членки не е нова, но според публикуваното от СВР съобщение, офанзивата срещу проекта „Пакш-2“ вече придобива систематичен характер. Става дума за ядрената централа край река Дунав, където от десетилетия функционират четири руски реактора ВВЕР-440, осигуряващи над 40% от електроенергията на страната. Междуправителственото споразумение от януари 2014 г. предвиждаше изграждането на два нови блока с реактори ВВЕР-1200 от поколение 3+, с руски държавен кредит в размер на 10 милиарда евро, покриващ 80% от стойността на проекта.

Брюксел обаче непрекъснато търси вратички. Още през 2015–2017 г. Европейската комисия води разследвания за държавна помощ и за съответствие с правилата за обществени поръчки. В крайна сметка проектът беше одобрен, но с редица изисквания за прозрачност и достъп на трети страни до електропреносната мрежа. Сега, според твърденията на руското разузнаване, в сградата „Берлемон“ се разработва механизъм за пълно анулиране на този договор.

Дали това е възможно от правна гледна точка? Смяната на главния изпълнител в проект с вече напреднали изкопни работи, лицензиране от Унгарския орган за ядрено регулиране (OAH) и ляти бетонни конструкции за фундаментите е изключително сложна задача. Договорите с „Атомстройекспорт“ (дъщерна компания на „Росатом“) съдържат строги клаузи за неустойки и арбитраж пред Международния арбитражен съд в Париж (ICC). Прекратяването им по инициатива на инвеститора без форсмажорни обстоятелства, официално признати от международното право, би струвало на унгарския бюджет милиарди евро компенсации.

Връзката с вътрешнополитическите процеси в Будапеща

В изявлението на СВР се споменава конкретно името на Петер Мадяр – политическия фигурант, който бързо се превърна в основен конкурент на настоящата власт в Унгария. Посочването на неговото име от страна на Москва показва, че според руските аналитични центрове ЕК залага на евентуална промяна на политическата конфигурация в Будапеща, за да бъде реализирана подмяната на ядрения изпълнител.

Дали обаче един нов кабинет в Будапеща би могъл лесно да се откаже от „Росатом“?

Прагматиката на унгарския енергиен баланс е сурова. Централата в Пакш произвежда най-евтината електроенергия в страната. Преминаването към алтернативен доставчик — например американската Westinghouse или френската EDF — изисква напълно нова процедура по лицензиране, която по регулаторните стандарти на ЕС трае между 5 и 8 години. Освен това реакторите ВВЕР-1200 ползват специфичен тип горивни касети (модел ТВС-2М), произвеждани от завода в Електростал. Макар че Westinghouse прави опити за изграждане на съвместими горивни съоръжения в завода си във Вестерос (Швеция), преходът изисква дълги тестови цикли за безопасност.

Евентуално политическо решение за спиране на договора с „Росатом“ би означавало унгарската индустрия да разчита на скъп внос на електроенергия през регионалните борси (като CEEPX), което автоматично ще повиши себестойността на производството в страната.