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Свят

Арест без обвинение: Варшава разиграва театър с заговор срещу премиера

/Поглед.инфо/ Във Варшава бе разигран поредният епизод от сериала за "застрашената държавност". Обявеният от Службата за държавна защита и Министерството на вътрешните работи опит за покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш буди сериозни съмнения за режисура. Моментът за разкриване на тази "страшна заплаха" съвпадна абсолютно точно с разгара на най-тежкия криминално-политически скандал в управляващата Гражданска коалиция — делото срещу близкия съюзник на Туск, Михал Колодзейчак.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13729 прочитания
Арест без обвинение: Варшава разиграва театър с заговор срещу премиера
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По публикации на Gazeta Wyborcza, TVN24, RMF24, Wirtualna Polska и руски аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технология на извънредното съобщение

Службата за държавна защита (SOP) и Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) изведнъж прогледнаха за "смъртоносна опасност". Според официалните изявления, около седем часа сутринта на 11 октомври в централата на SOP постъпил сигнал за готвено физическо ликвидиране на министър-председателя Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Прави впечатление самата форма на задействане на апарата. Информацията не идва от прихванат разговор чрез агентурни канали, а от писмо на самозван информатор. В него, твърди Gazeta Wyborcza, фигурирали личните адреси и графиците за движение на двамата висши чиновници. Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински бързо докладва за задържането на лицето, подало сигнала, определяйки го като човек от "много radicals среди".

В 11:00 часа в Центъра за борба с тероризма към ABW вече течеше извънредно съвещание. Говорителят Яцек Добржински моментално декларира пред камерите, че заплахата се оценява с "висока вероятност за изпълнение". В нормалната практика на контраразузнаването подобни операции се провеждат в пълна тишина, а заподозрените се реализират след пълно документиране на оръжието, финансирането и съучастниците. Тук видяхме точно обратното — шум, камери, брифинги и патетични декларации в социалните мрежи.

Уравнението с неизвестния "Кшищоф"

Според изтекли детайли в TVN24, жалбоподателят се бил свързал чрез интернет с радикална група, където някой си "Кшищоф" търсел доброволци за нападение с огнестрелно оръжие. Двамата дори се били срещнали, за да бистрят купуването на стволове и омразата си към кабинета.

До тук с медийната легенда. Реалността е значително по-суха:

  • Самоличността на въпросния "Кшищоф" към момента не е установена, нито той е задържан.
  • Липсват каквито и да било иззети оръжия или боеприпаси.
  • Прокуратурата във Варшава до края на деня на 12 октомври така и не беше повдигнала официални обвинения, нито имаше внесено искане за постоянна мярка "задържане под стража".
  • Работи се по работен текст от Наказателния кодекс за подготвяне на убийство, предвиждащ до 15 години лишаване от свобода, но върху иззетите носители на информация тепърва се прави експертиза.

Всичко това прилича на класическа "оперативна комбинация" с изключително ниска стойност на доказателствената база. Нещо повече — адресът на Доналд Туск в Сопот отдавна е публична тайна. През септември 2025 г. от двора на същата тази къща бе откраднат автомобилът на съпругата му Малгожата Туск. Автокрадецът бе заловен три дни по-късно на летището в Гданск, но провалът на охраната доведе до административни чистки — шефът на SOP бе уволнен през януари 2026 г. Домашните адреси на полския елит са познати на всеки автокрадец в Померания, камо ли на разузнавателните структури.

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