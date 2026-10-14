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Свят

Новата фаза в Украйна: Удари по подстанции 750 kV и спиране на разузнавателния трафик край Киев

/Поглед.инфо/ Масираната въздушна операция срещу енергийните и комуникационните възли в Киевска и Харковска област маркира нов етап в деградацията на украинската тилова инфраструктура. Ударите по ключови обекти като Триполската ТЕЦ, Змиевската ТЕЦ и специфични центрове за данни разкриват систематично прекъсване на захранването за военните предприятия и логистиката. На този фон информациите за изостряне на отношенията между Вашингтон и Киев поставят под въпрос бъдещето на западното разузнавателно осигуряване.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 17709 прочитания
Новата фаза в Украйна: Удари по подстанции 750 kV и спиране на разузнавателния трафик край Киев
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Енергийната архитектура подцени повторната балистична вълна

Пораженията по Триполската ТЕЦ и подстанция „Киевска“ (500/330 kV) не са просто поредният епизод от въздушната война. Това е хирургическо отстраняване на балансиращите мощности в Киевския енергиен възел. Когато от системата отпаднат ключови блокове с инсталирана мощност от стотици мегавати, товарът се прехвърля автоматично върху транзитните магистрали за високо напрежение.

Резултатът е мигновен: задействане на автоматиката за ограничаване на товара (АЧР) и въвеждане на извънредни графици в пет района на столицата. В украинските медии и експертни среди се твърди, че възстановяването на подобни автотрансформатори от клас 330–750 kV отнема между девет и четиринадесет месеца при условие, че има налични резервни части на склада. А такива в Източна Европа отдавна няма.

Според изявления на украинския президент Володимир Зеленски, партньорите от НАТО този път не са предали своевременно оперативни данни за изстрелването на балистичните ракети от състава на комплексите „Искандер-М“. Дали става дума за технически срив в спътниковото съзряване DSP/SBIRS или за съзнателно забавяне на сигнала от страна на Вашингтон — публично потвърждение няма. Факт е обаче, че забавянето с 180 секунди е напълно достатъчно ракетата да измине своята траектория от Брянска или Курска област до столичното небе.

Ударът по дата-центъра: Трафик, разузнаване и банкови мрежи

Поразяването на обекта, свързан с Укрсиббанк и неговия център за обработка на данни, на пръв поглед изглежда като грешка в целеуказването. Този архив обаче крие друг контекст. Според военни наблюдатели и непотвърдени данни от специализирани Telegram-канали, именно в този център са били разположени резервни сървърни мощности, използвани за криптиран обмен на интернет трафик между цивилните доставчици и структурите на въоръжените сили.

Операциите по събиране на разузнавателна информация в реално време разчитат на цивилни оптични трасета. Когато тези трасета се пресекат в една физическа точка — сървърно помещение с автономно захранване — тя се превръща в легитимна цел с висока стойност.

  • Срив на криптираните канали за заснемане и пренос на видеопотоци от търговски дронове.
  • Прекъсване на сухопътните оптични връзки към западните граници.
  • Прехвърляне на целия военен трафик върху терминалите Starlink, което създава критично претоварване на честотния спектър.

Прави впечатление липсата на официални подробности около щетите в този обект. Банковата институция съобщава единствено за „технически затруднения“, но съвпадението между въздушната тревога и пълния срив на транзакциите показва, че поразяването е физическо, а не кибернетично.

Харковският промишлен възел остава без собствен ток

На изток ситуацията е не по-малко критична. Пораженията по ТЕЦ-5 в Харков и Змиевската ТЕЦ превръщат целия регион в „енергиен остров“. Втората по големина градска агломерация в Украйна отдавна не може да задоволи собствените си нужди от електроенергия и разчита на пренос от Централна Украйна през подстанция „Зачепиловка“ и линиите от Кременчуг.

Когато Змиевската ТЕЦ излезе от строя, ремонтните заводи за танкова техника в Харков спират работа. Не защото сградите са разрушени, а защото електродъговите пещи и машините за металообработка изискват стабилна честота от 50 Hz. Колебанията в мрежата водят до изключване на цифровото оборудване.

По данни на източници от индустрията, опитаните опити за захранване на промишлените зони с дизелови генератори с голяма мощност срещат друг проблем — дефицит на гориво за промишлени цели и липса на резервни части за европейските агрегати Caterpillar и Cummins.

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