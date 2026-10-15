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Айнис Петкус: Купиха политиците, а сега искат народите да платят с кръвта си!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява Европа и защо нейните политически елити продължават да залагат на войната? Във втората част на разговора ми с литовския анализатор Айнис Петкус навлизаме в механизмите на властта, корупцията и глобалното подчинение. Гостът ми отправя тежки обвинения към прибалтийските управляващи, Кая Калас и европейското ръководство. Обсъждаме и една още по-опасна перспектива: подготвя ли се свят, в който националните държави ще отстъпят пред корпорациите, банките и цифровия контрол? Защо Русия се оказва пречка пред този проект и има ли изход от конфликта?
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Откриха нов мост между Китай и Северна Корея
/Поглед.инфо/ Новият мост над река Ялу, свързващ Китай и Северна Корея, бе официално открит на 15 октомври.15.10.2026 21:15
В списание „Циушъ“ ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин за строгото управление на ККП
/Поглед.инфо/ В брой 20 на списание „Циушъ“, който излиза на 16 октомври, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Насърчаване на всеобхватното и строго управление на партията чрез по-високи стандарти и по-конкретни мерки“.15.10.2026 21:00
Яков Кедми: Европа сама насочва кораба си към три айсберга – Русия, Китай и Америка!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превръща Черно море в опасна зона и защо България се оказва толкова близо до големия сблъсък? В първата част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпросите, които европейските политици предпочитат да заобикалят. Защо Тръмп търси разбирателство с Путин, докато Лондон и Брюксел продължават конфронтацията? Какво стои зад обвиненията на Зеленски в предателство? И защо според Кедми Европа сама насочва своя „Титаник“ към катастрофата? Един безкомпромисен разговор за опасността от война между Русия и НАТО, разминаването между Америка и Европа и новата геополитическа действителност.15.10.2026 18:00
Берлин, Рим и Брюксел поискаха „аварийна спирачка“ срещу правния триумф на Урсула фон дер Лайен
/Поглед.инфо/ Три от шестте страни основателки на Европейската икономическа общност – Германия, Италия и Белгия – внесоха съвместно искане до председателя на Европейския съвет Антонио Коста за създаване на юридически механизъм за „аварийно спиране“ на директиви, издавани от Европейската комисия. Инициативата на канцлера Фридрих Мерц, премиера Джорджо Мелони и Барт де Вевер удря директно в регулаторния монопол на Урсула фон дер Лайен и поставя под въпрос икономическата целесъобразност на стотици актове, приемани без оценка на въздействието.15.10.2026 17:01
Белият дом отвори дизеловия кран от Русия: Краят на санкционния мит
/Поглед.инфо/ Зад гръмките декларации на Брюксел и Киев за безкомпромисна подкрепа се крие суровата реалност на индустриалния дефицит. САЩ тихомълком отвориха вратата за внос на руско дизелово гориво чрез специални лицензи на OFAC, за да укротят инфлацията у у дома. Професор Джон Миършаймър дисектира фундаменталните причини за военно-промишления крах на НАТО в Украйна, показвайки как либералният идеализъм бе окончателно смазан от суровата математика на ресурсите, промишления капацитет и енергийната зависимост.15.10.2026 16:45
Търговията между Китай и САЩ е нараснала с 4,1% през първите девет месеца на 2026 г.
/Поглед.инфо/ Стокообменът между Китай и САЩ се е увеличил с 4,1% на годишна база до 3,18 трилиона юана (475,2 млрд. долара) през периода януари-септември 2026 г., показват данни на Главната митническа администрация на Китай, публикувани на 14 октомври. Така двустранната търговия продължава възстановяването си след спада в началото на годината.15.10.2026 16:31
Финансовата аритметика на Рюте: Защо алиансът иска военни бюджети над 3% от БВП
/Поглед.инфо/ Заявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Талин, че алиансът не регистрира непосредствена заплаха от руско нападение, бе съпроводено от настоятелен призив за драматично увеличаване на военните разходи по модела на Естония. Докато Москва припомня своите предложения за споразумения за ненападение, Брюксел продължава да форсира превъоръжаването. Редакционният анализ разкрива икономическите и военните механизми зад тази двойствена реторика на алианса.15.10.2026 16:30
По публикация в POLITICO: Скоростният лимит от 100 км/ч на Starlink блокира украинските дронове Hornet
/Поглед.инфо/ Технологичната зависимост на въоръжените сили на Украйна от частния американски гигант SpaceX за пореден път се превърна в критична точка на източния фронт. Според публикации в западната преса и изявления на украински офицери, въвеждането на скоростни лимити за терминалите Starlink и Starshield блокира оперативното използване на ударни дронове със среден обсег. Новината идва на фона на сложни геополитически маневри, свързани с глобалните пазари на горива и предизборната динамика във Вашингтон.15.10.2026 16:15