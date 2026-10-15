Яков Кедми: Европа сама насочва кораба си към три айсберга – Русия, Китай и Америка!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превръща Черно море в опасна зона и защо България се оказва толкова близо до големия сблъсък? В първата част на разговора ми с Яков Кедми поставяме въпросите, които европейските политици предпочитат да заобикалят. Защо Тръмп търси разбирателство с Путин, докато Лондон и Брюксел продължават конфронтацията? Какво стои зад обвиненията на Зеленски в предателство? И защо според Кедми Европа сама насочва своя „Титаник“ към катастрофата? Един безкомпромисен разговор за опасността от война между Русия и НАТО, разминаването между Америка и Европа и новата геополитическа действителност.