/Поглед.инфо/ Технологичната зависимост на въоръжените сили на Украйна от частния американски гигант SpaceX за пореден път се превърна в критична точка на източния фронт. Според публикации в западната преса и изявления на украински офицери, въвеждането на скоростни лимити за терминалите Starlink и Starshield блокира оперативното използване на ударни дронове със среден обсег. Новината идва на фона на сложни геополитически маневри, свързани с глобалните пазари на горива и предизборната динамика във Вашингтон.

По публикации на POLITICO и чуждестранни военни издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административен скоростен лимит вместо електронна борба

На 14 октомври вечерта, според официални представители на украинското Министерство на отбраната, без предварително известие е задействано софтуерно ограничение на максималната скорост за пренос на данни от терминалите Starshield и Starlink. Става дума за технически таван от 100 км/ч — или според допълнителни уточнения от Киев, смущенията се проявяват в диапазона между 72 и 161 км/ч в зависимост от платформите.

Тази мярка, макар и изглеждаща като суха настройка в мрежовите протоколи, удря пряко по безапилотната авиация със среден обсег. Украинските сили от месеци оборудват своите безпилотни апарати — включително произведените в САЩ модели Hornet — с антени на SpaceX. Целта бе да се заобиколят руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) чрез директен спътников канал за видео и данни. При скорост на летателния апарат над 100 км/ч обаче, софтуерът на терминала автоматично ограничава комуникацията, превръщайки високопрецизната платформа в сляпо метално тяло.

Обект на ударите: Логистиката към Крим и Черно море

Блокирането засяга така наречените „мрежови дронове“. Това са системи, при които един водещ апарат с монтиран Starlink приема сигнала от спътника и го ретранслира към цяла група по-малки дронове. По този начин Киев провеждаше операции срещу логистичната магистрала Новорусия, инфраструктурата на Кримския полуостров, Керченския проток и обекти в Черно море.

Според изявления на украински командири пред западни медии, софтуерната промяна незабавно е спряла разузнавателните и ударните мисии срещу руските складове за боеприпаси, командни пунктове и разположените в тила артилерийски системи. Липсата на устойчива видеовръзка в реално време прави невъзможно коригирането на огъня над цели, намиращи се на разстояние до 150 километра зад линията на съприкосновение.