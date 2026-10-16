Уан И: Азия трябва да укрепи единството си в свят на нарастващи сътресения

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И участва на 15 октомври в седмата среща на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия (CICA), която се проведе в азербайджанската столица Баку.

В речта си пред форума той подчерта, че Азия е дом на 60% от световното население и че на фона на ускоряващите се глобални промени азиатските държави могат да изградят по-добро бъдеще само чрез единство, сътрудничество и общо разбиране за споделената си съдба. Той очерта четири приоритета: опазване на мира и стабилността, насърчаване на просперитета и развитието, взаимно опознаване на цивилизациите и усъвършенстване на глобалното управление.

На срещата беше приета декларация, очертаваща общите позиции на участниците.

В рамките на визитата си Уан И проведе отделни срещи с президента на Израел и външните министри на Бахрейн, Турция и Палестина.