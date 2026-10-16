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Поглед към Китай

Пекин: Япония може истински да гледа към бъдещето само след цялостна равносметка на миналото и искрено разкаяние

/Поглед.инфо/ Сингапурският документален филм „Разкриване на отряд 731: тайните експерименти на японците върху хора“ беше обявен за най-добър исторически документален филм в страната, а гледанията му в YouTube надхвърлиха 1,45 милиона. Междувременно японската обществена телевизия NHK излъчи продукцията „Скритият отряд: следвоенното мълчание“, която представя престъпленията срещу човечеството на японския отряд 731 чрез наскоро открити снимки и свидетелства на очевидци.

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Пекин: Япония може истински да гледа към бъдещето само след цялостна равносметка на миналото и искрено разкаяние
Източник: 38picres.cgtn.com
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По този повод Чън Си, говорител на китайското Министерство на отбраната, припомни, че по време на Втората световна война отряд 731 е извършвал експерименти върху живи хора и е водил бактериологична война в окупираните територии на Китай. Той определи тези действия като тежки нарушения на международното право, оставили една от най-мрачните страници в историята на човешката цивилизация.

Чън Си обвини японските десни сили, че използват новите технологии за манипулиране на данни с цел да оправдаят агресивните страни, които Токио е водил в Азия, и да повлияят на обществените нагласи. Според него подобни опити отново пораждат сериозна тревога.

„Историческата истина няма да бъде заличена, а доказателствата за престъпленията на японската армия в Китай са неопровержими“, подчерта говорителят. Той заяви, че Япония може истински да гледа към бъдещето само след цялостна равносметка на миналото и искрено разкаяние.

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