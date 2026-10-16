По този повод Чън Си, говорител на китайското Министерство на отбраната, припомни, че по време на Втората световна война отряд 731 е извършвал експерименти върху живи хора и е водил бактериологична война в окупираните територии на Китай. Той определи тези действия като тежки нарушения на международното право, оставили една от най-мрачните страници в историята на човешката цивилизация.
Чън Си обвини японските десни сили, че използват новите технологии за манипулиране на данни с цел да оправдаят агресивните страни, които Токио е водил в Азия, и да повлияят на обществените нагласи. Според него подобни опити отново пораждат сериозна тревога.
„Историческата истина няма да бъде заличена, а доказателствата за престъпленията на японската армия в Китай са неопровержими“, подчерта говорителят. Той заяви, че Япония може истински да гледа към бъдещето само след цялостна равносметка на миналото и искрено разкаяние.