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От Остин до Белия дом: Изместването на американската власт и контролът над Алберта

/Поглед.инфо/ Заплахата от каскаден разпад на канадската федерация вече не е просто тема за научнофантастични романи, а предмет на сурови икономически и геополитически анализи. Докато напрежението между Отава и Алберта се покачва, а корпоративните фалити се управляват през специфични правни вратички, в публичното пространство се лансират сценарии за намеса на Вашингтон и подмяна на канадския елит. Доколко тези хипотези стъпват върху реални икономически фактори и какво стои зад новата вълна от анализи?

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7459 прочитания
От Остин до Белия дом: Изместването на американската власт и контролът над Алберта
ИИ генерирана
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Геополитическа прогноза, написана върху пясъка на канадските илюзии

Алберта ще се отцепи след гласуване на 19 октомври. Поне така твърди една от най-новите популярни теории, разпространявани в мрежата. Твърди се, че Върховният съд в Отава незабавно ще обяви референдума за противоконституционен с аргумента, че земята принадлежи на Британската корона. Според тази версия Вашингтон ще използва правния вакуум, за да изпрати „мироопазващи сили“, защитаващи интересите на корпорации от рода на Exxon върху нефтените пясъци.

Звучи като сценарий за евтин политически трилър? В аналитичните среди обаче подобни хипотези се продават отлично. Те стъпват върху реални пукнатини в канадската федерална система, където западното недоволство срещу администрацията в Отава трупа напрежение от десетилетия. Според разпространяваните анализи, ако Алберта падне, Квебек и Приморските провинции ще я последват, оставяйки Онтарио като икономически фалирал изолиран анклав.

Дали това е геополитическа прогноза или просто добре опакована спекулация? Границата тук е изключително тънка.

Формулата „Капитал от Тел Авив, труд от Ню Делхи“

Според цитирани в мрежата материали, канадската държавност се преструктурира не през класически парламентарни reform-пакети, а чрез подмяна на електоралната и демографската база. Твърди се, че традиционният англо-канадски елит губи лостовете за управление за сметка на нова конфигурация.

В канадските бизнес среди се коментира, че правният механизъм за тази промяна минава през Закона за споразумението с кредиторите на компаниите (CCAA). Вместо стандартни фалити, корпоративният сектор използва процедури по преструктуриране, които отварят вратата за чуждестранни капитали.

ПоказателОфициална политика на ОтаваКритична аналитична интерпретация
ИмиграцияПопълване на дефицита на пазара на трудаПодмяна на гласоподавателите и натиск върху заплатите
Търговски спорове със САЩСтандартни митнически преговориСблъсък между Вашингтон и финансовите интереси на Ситито
Законодателство за фалититеЗащита на предприятията чрез CCAAИнструмент за изкупуване на активи от чужди фондове

Процесът не е уникален за Северна Америка. Подобни структурни изменения се наблюдават в Австралия и Аржентина, където националните държави все повече функционират като ресурсни корпорации.

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