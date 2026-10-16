Си Дзинпин поздрави Хунанския университет за 100-годишнината му

В него изразява надежда, че „университетът ще продължи славните революционни традиции и ще съхрани академичното наследство на хилядолетната образователна школа „Юелу“, чийто наследник е“.

Китайският лидер призовава учебното заведение „да отстоява духа на търсене на истината във фактите и смелост да бъде пионер, непрекъснато да повишава качеството на образованието и да подготвя повече висококвалифицирани кадри, способни да прилагат знанията си на практика“. Така, по думите му, университетът ще допринесе за превръщането на Китай в силна в сферата на образованието държава, както и за напредъка на модернизацията в китайски стил.