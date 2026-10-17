„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.

/Поглед.инфо/ Конфронтацията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски навлиза в критична фаза, която заплашва да демонтира досегашната архитектура на американската подкрепа за Киев. Докато в Брюксел и Вашингтон се правят сметки за предстоящите междинни избори в САЩ, централният въпрос вече не е дали ще има нови оръжейни доставки, а дали Украйна ще запази достъпа си до американската спътникова мрежа за ранно предупреждение. Прекъсването на трансфера на разузнавателни данни в реално време поставя под пряка заплаха функционирането на украинската противозрадушна отбрана и задълбочава разрива между САЩ и европейските съюзници.

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Механиката на информационния срив: Какво всъщност губи Киев

Публичните реплики между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски отдавна надхвърлиха границите на дипломатическата протоколна хладина. Изявлението на американския лидер, че Вашингтон „не трябва да има нищо общо със Зеленски“, превръща политическата дистанция в официална линия на поведение.

Според публикацията в „Ню Йорк Таймс“, основната опасност за Украйна при евентуално пълно замразяване на американските ангажименти не се изразява единствено в спирането на артилерийски снаряди или бронирана техника. Критичният уязвим пункт се намира в сферата на тактическото и стратегическото разузнаване.

Украинската система за въздушна отбрана е интегрирана с американските спътникови мрежи за инфрачервено откриване на пускове SBIRS (Space-Based Infrared System). При изстрелване на балистични ракети от руска територия, първичният сигнал се прихваща от тези космически сензори и се предава през командните центрове на НАТО в Рамщайн директно към украинските батареи Patriot (MIM-104) и NASAMS.

Украинският военен експерт Олег Катков отбелязва пред американското издание, че прекъсването на този информационен поток ще лиши цивилното население от време за реакция. Твърди се, че без данните от американските радарни самолети AWACS и стратегическите безпилотни апарати RQ-4 Global Hawk, опериращи над Черно море, времето за задействане на сирените за въздушна опасност се съкращава от няколко минути до броени секунди.

При липса на предварително целеуказване, захващането на хиперзвукови и балистични цели от локалните радари AN/MPQ-65 става изключително трудно. Загубата на външно целеуказване намалява ефективността на прихващане с десетки проценти — оценка, която се потвърждава от военни специалисти без официално публично оповестяване от генералния щаб в Киев.

Политическите сметки във Вашингтон и сянката на междинните избори

Конфликтът между Белия дом и Банкова е пряко обвързан с вътрешнополитическата динамика в САЩ. С наближаването на междинните избори за Конгреса, администрацията на Тръмп изпитва засилващ се натиск от страна на изолационисткото крило в Републиканската партия.

Анализаторът Балаж Ярабик определя ситуацията като „задънена улица“, от която нито една от страните не излиза с политическа печалба. За Тръмп радикалното разграничаване от Зеленски служи като доказателство пред гласоподавателите, че той изпълнява обещанието си за ограничаване на американските финансови и военни ангажименти зад граница.

За Киев обаче въпросът опира до физическо оцеляване на държавната инфраструктура. Политическият консултант Хари Неделку определя случващото се като „геополитически удар“. От гледна точка на Киев, промяната в риториката на Вашингтон се възприема като изоставяне в критичен момент, докато в средите на републиканците се настоява за пълна одиторска проверка на отпуснатите до момента десетки милиарди долари по линия на Presidential Drawdown Authority (PDA) и Foreign Military Financing (FMF).

В Конгреса вече се подготвят законодателни инициативи, които целят да обвържат всеки нов пакет от помощ с твърди условия за започване на преговори с Москва. Твърди се, че лобистките канали на Украйна във Вашингтон за първи път от четири години насам нямат директен достъп до ключови фигури в Съвета за национална сигурност на САЩ.