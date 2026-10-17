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Технологии

Мъск представи Tesla с реактивен двигател. Защо руските летящи коли не излитат? Отговорът не е в технологията.

/Поглед.инфо/ Представеният от Илон Мъск прототип на Tesla Roadster със студени ракетни двигатели отново подпали дебата за бъдещето на персоналния въздушен транспорт, но зад бляскавата презентация се крие тежка инженерна и икономическа реалност. Докато западният капитал превръща незрели физически концепции в борсова оценка за трилиони долари, историческият преглед показва, че опитите за създаване на хибрид между автомобил и самолет винаги са катастрофирали в липсата на инфраструктура, високия разход на енергия и строгите регулации. От съветските експерименти с въздушна възглавница ГАЗ-16 през 60-те години до тихия крах на проекта Hyperloop One с разходвани над 450 милиона долара, историята потвърждава, че основното препятствие пред летящите коли не е в липсата на гениални конструктори, а в непреодолимата пропаст между единичния прототип и промишления конвейер.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 4324 прочитания

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Ракетните дюзи на Мъск и маркетинговата илюзия за трилион долара

На 15 октомври публикуваните кадри от представянето на новия Tesla Roadster показаха машина, която изглежда противоречи на гравитацията. Колата извърши кратко преобръщане във въздуха, кацна върху издигната платформа и отчете ускорение от 0 до 96,6 км/ч за под една секунда. Според разпространените технически данни това постижение не се дължи на революция в електрическите тягови двигатели, а на интегрирането на 10 дюзи за сгъстен газ, захранвани от съдове под високо налягане, разработени първоначално от SpaceX за космическите ракети Falcon 9.

Трябва обаче да се направи ясна разлика между балистичен подскок и устойчив хоризонтален полет. Използването на студени ракетни двигатели (работещи със сгъстен азот или въздух при налягане около 700 бара) осигурява огромен моментен тласък, но изпразва резервоарите за броени секунди. Според независими аеродинамични оценки подобна система е приложима за атракция на писта, но е напълно непригодна за ежедневна употреба в градска среда, където шумовият натиск надхвърля 120 децибела, а струята с високо налягане представлява пряка опасност за пешеходците.

Мъск обещава серийно производство през 2028 г., но подобни хронограми вече са добре известни на пазара. Оригиналното съобщение за Roadster бе направено още през 2017 г. с обещание за пазарен дебют през 2020 г. Този модел на управление на очакванията служи предимно за поддържане на капитализацията на компанията. През юни 2026 г. личното състояние на Мъск надхвърли номинално 1 трилион долара, подхранено именно от оценката на активите му в космонавтиката и изкуствения интелект.

Паралелът с проекта Hyperloop тук е задължителен. Когато през 2013 г. бе обявена идеята за вакуумен влак с 1200 км/ч, инвеститорите наляха стотици милиони долара. През декември 2023 г. компанията Hyperloop One официално прекрати дейността си, продаде активите си и уволни останалия персонал, след като усвои близо 450 милиона долара. Virgin Hyperloop също се откаже от пътническите превози още през 2022 г. Парите не изчезнаха без следа — те финансираха изграждането на тестови тръби в пустинята Невада, изпитвания на магнитна левитация и патентоване на материали. Но основната цел — действащ търговски транспорт — така и не бе постигната.

Суровата физика на летателните апарати: Батерии, децибели и регулаторни бариери

Защо автомобилът не може просто да отлети от задръстването? Отговорът се крие във фундаменталните закони на термодинамиката и плътността на енергията. Съвременните литиево-йонни акумулатори имат специфична енергийна плътност от порядъка на 250–300 ватчаса на килограм. За сравнение, авиационният керосин осигурява около 12 000 ватчаса на килограм. Всяка система за вертикално излитане и кацане изисква колосална мощност за преодоляване на земното привлекателно притегляне. Колкото повече батерии се добавят за увеличаване на пробега, толкова по-тежка става машината, което налага инсталирането на още по-мощни двигатели.

Освен чисто физическите ограничения, съществува непокрита регулаторна стена. Всеки летателен апарат, който се движи над населени места, подлежи на сертификация от органи като Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) или Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Процесът за получаване на сертификат за летателна годност отнема между 7 и 10 години и изисква милиони часове тестови полети с дублирани критични системи.

Автомобилните стандарти за безопасност (FMVSS) от своя страна изискват тежки зонални деформационни структури за поемане на удар при сблъсък на пътя. Тези две изисквания са в пряко противоположно отношение: автомобилът трябва да е масивен и здрав, а самолетът — възможно най-лек.

Не по-малко сложен е въпросът с управлението на въздушното движение. Вкарването на десетки хиляди лични летателни апарати на височина от 100 до 300 метра над сградите изисква напълно автоматизирана система за управление на трафика без участието на човек. При мъгла, обледеняване или страничен вятър със скорост над 15 метра в секунда леките летателни апарати губят стабилност. Нито една застрахователна компания в света днес не разполага с математически модел за оценка на риска при падане на 2-тонна машина с изтощена батерия върху жилищен квартал.

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