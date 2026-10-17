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келетът от Ефес не е сестрата на Клеопатра, а болно момче

/Поглед.инфо/ Понякога археологията прилича на счетоводство, в което някой умишлено е нагласил цифрите, за да излезе красива сметката. Десетилетия наред историческата наука живееше с удобната и романтична концепция, че в един мраморен саркофаг в древния Ефес почиват костите на Арсиноя IV – екзекутираната по заповед на Марк Антоний сестра и съперница на Клеопатра. Новите лаборатории, дигиталната томография и суровият молекулярен анализ обаче разрушиха този мит. Оказва се, че костите в скъпия гроб не просто не принадлежат на птолемеевата принцеса, а са на момче в юношеска възраст, поразено от тежки вродени мутации. Разминаването между научните желания и физическите доказателства за пореден път показва колко лесно кабинетите раждат сензации върху пясъчни основи.

Деж. редактор - Александра Докова 4135 прочитания
келетът от Ефес не е сестрата на Клеопатра, а болно момче
ИИ генерирана
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Възторгът на археолозите от първата половина на миналия век често раждаше исторически химери, които днес, под студената светлина на съвременната апаратура, просто се разпадат на прах. Случаят с така наречения саркофаг на Арсиноя IV в днешна Турция е класически пример за това как оскъдните теренни данни се заливат с тонове романтични хипотези. Когато през 1929 г. австрийски екип разкрива осмоъгълната мраморна гробница Октогон в сърцето на Ефес, на никой от присъстващите не му трябва дълго време, за да сглоби атрактивна версия. Самият факт, че върху конструкцията липсват каквито и да било надписи, текстови атрибуции или запазени гробни дарове, не спира академичното въображение. Изходната логика е била елементарна: саркофагът е от скъп мрамор, изработката е монументална, а локацията е в непосредствена близост до Храма на Артемида. А къде, според писмените източници, търси спасение и впоследствие намира смъртта си прогонената сестра на Клеопатра? Точно тук, в Ефес, след като губи гражданската война в Александрия и бива изтъргувана от Марк Антоний през 44 г. пр.н.е.

Така хипотезата бързо се превръща в учебникарски факт. Никой тогава не си задава въпроса защо в архивното гробище на Ефес трябва автоматично да се търси кралска кръв при всяко по-скъпо погребение. Проблемът се задълбочава през десетилетията, когато самият череп бива изваден, измерван по остарели антропометрични методи от епохата и впоследствие изгубен по време на Втората световна война, като за изследвания остават единствено гипсови отливки и части от посткраниалния скелет. Именно върху тези оскъдни парчета в продължение на почти век се градяха международни документални филми, научни дисертации и теории за расовия произход на династията на Птолемеите.

Морфологични пробойни и лабораторна реалност

Истинската драма за тази хипотеза започна, когато съвременният екип, ръководен от професора по антропология от Виенския университет Герхард Вебер, реши да подложи наличния биоматериал на пълна серия от модерни тестове, чиито резултати бяха официално публикувани в Scientific Reports през януари 2025 г. Първият лабораторен удрящ факт дойде от радиовъглеродното датиране. Вярно е, че изолираният колаген от костите дава времеви прозорец между 205 и 36 г. пр.н.е. Това е период, който перфектно застъпва Късния елинизъм и пасва на хронологията на Птолемей XII Авлети неговите деца. Но тук хронологичните съвпадения приключват и започва пълното разминаване с биологичната реалност.

Когато изследователите приложиха компютърна томография с висока резолюция и извършиха неколкократни ДНК анализи, взети както от черепните фрагменти, така и от бедрената кост, теориите за египетската принцеса катастрофираха. Генетичният профил показа категорично наличие на Y-хромозома. С други думи, останките в скъпия мраморен саркофаг не принадлежат на 22-годишна жена, а са на биологичен мъж. Нещо повече – степента на вкостяване и епифизарното затваряне на дългите кости показват, че индивидът е бил на възраст между 11 и 14 години в момента на смъртта си. Картината става още по-далечна от образа на амбициозната владетелка, командвала александрийските легиони срещу Юлий Цезар.

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