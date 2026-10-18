Анжел Вагенщайн – човекът, който на сто години продължаваше да мечтае за бъдещето

/Поглед.инфо/ Може ли да бъде разказан животът на Анжел Вагенщайн, без да бъде разбрана неговата най-дълбока политическа вяра? Документалният филм „Петокнижие Анжелово“ съхранява образа на един необикновен българин, но оставя недостатъчно разкрита идеята, на която той остана верен до последния си ден. Познавах Джеки отблизо. Споделяхме тревогите за България, споровете за левицата и надеждите за един по-справедлив свят. В неговия стогодишен живот имаше войни, политически катастрофи и рухнали обществени системи. Но нито една от тях не успя да унищожи най-удивителното у него – способността да вярва в бъдещето.

Джеки, когото познавах

Все още не мога да свикна с мисълта, че Анжел Вагенщайн вече го няма. Изминаха три години от смъртта му, а аз продължавам да си спомням нашите срещи, разговорите, неговия смях, невероятната му жизненост и онази почти младежка страст, с която обсъждаше бъдещето на България и света. Джеки беше на сто години, но в неговите мисли, в отношението му към живота, в политическите му убеждения нямаше нищо от умората на човек, преживял цял един век. Той продължаваше да мечтае. При това за бъдещето на обществото, за хората, за справедливостта, за един свят, който според него все още предстоеше да бъде създаден.

На 17 октомври гледах документалния филм „Петокнижие Анжелово“, посветен на неговия живот. Хубав филм, необходим филм. Благодаря на внучката му Жаки и на всички, които са положили усилия да съхранят образа на този необикновен българин. Анжел Вагенщайн заслужава много повече от един документален филм. Неговият живот е част от историята на България, от историята на европейската левица, от историята на антифашистката съпротива, от историята на българското кино и литература. Трудно е да си представим друга личност, в чиято биография да са се събрали толкова различни исторически епохи, толкова драматични събития, толкова политически надежди и разочарования.

Докато гледах филма, непрекъснато си спомнях за нашия Джеки. Не за известния писател, чиито книги са преведени на много езици. Не за сценариста, чиито филми са част от историята на българското кино. Не за участника в антифашистката съпротива, осъден на смърт още като млад човек. Спомнях си за приятеля, който в продължение на последните три-четири години от живота си почти два пъти месечно ни събираше у дома си. Греяна ракия, шкембе чорба, всякакви вкусотии, някои приготвени лично от него. И разговори, които продължаваха с часове.

Говорехме предимно за политика. За България, за левицата, за нейното състояние, за причините за политическото и идейното ѝ отстъпление, за възможностите отново да се появи обществена сила, способна да защитава интересите на обикновените хора. Джеки преживяваше болезнено всичко, което се случваше с българската левица. Той не можеше да приеме нейното постепенно обезличаване, загубата на идейна самостоятелност, отдалечаването от онези социални слоеве, заради които някога беше възникнало социалистическото движение. В разговорите ни имаше разочарование, понякога гняв, нерядко ирония. Но никога не съм усещал у него примирение.

Джеки беше сред най-верните читатели на „Поглед.инфо“. Казвал ми е неведнъж: „Румене, всяка сутрин ставам с Поглед.инфо и заспивам с Поглед.инфо. Не знам какво бих правил, ако Поглед.инфо го нямаше.“

Тези думи са ми особено скъпи. Не защото идваха от световноизвестен писател, макар че и това има своето значение. А защото познавах човека, който ги произнасяше. Знаех колко взискателен беше към политическото слово, колко трудно приемаше празните декларации и колко болезнено преживяваше интелектуалното примирение. Неговото отношение към „Поглед.инфо“ беше отношение към едно пространство за политически разговор, в което продължаваше да открива идеи и позиции, близки до собствените му убеждения.

Джеки настойчиво ме убеждаваше, че трябва да започнем да издаваме „Поглед.инфо“ и на хартия. Представяше си книжно издание, което да достига до хората, да се пази, да се препрочита, да има свой собствен живот извън електронното пространство. Дори предложи да помогне с малко пари за началото. Отказах му, разбира се. Обяснявах му, че бъдещето е в електронните медии, че печатното издание изисква сериозни средства и организация, а нашите възможности трябва да бъдат съсредоточени в развитието на сайта.

Той не настояваше за печатното издание заради някаква старческа привързаност към хартията. Джеки разбираше значението на съвременните технологии. Искаше идеите, които смяташе за важни, да достигат до повече хора. Беше готов да отдели от собствените си средства, за да помогне на начинание, в което вярваше. Човек на почти сто години продължаваше да мисли как да се създаде нещо ново, как да се разшири едно обществено пространство, как да се направи още една крачка към бъдещето.

Спомням си тези разговори с огромна нежност. Джеки никога не престана да бъде участник в обществения живот. Не пожела да се превърне в почетен свидетел на отминали събития, когото канят по годишнини, награждават, поздравяват и след това оставят на спокойствие сред спомените му. Той искаше да бъде сред хората, да разговаря, да спори, да убеждава, да се ядосва, да се радва на всяка възможност за промяна.

Неговата жизненост имаше и друго измерение. Джеки беше преживял войната, фашизма, антифашистката съпротива, победата през 1945 година, изграждането на социалистическа България, нейните постижения и тежки противоречия, рухването на социалистическата система, политическите и социалните сътресения след 1989 година. Беше преживял исторически събития, които за няколко поколения българи съществуват единствено в учебниците и семейните разкази. И въпреки това не беше изгубил способността да вярва.

Невероятно е, но този човек, преживял цял един век, понякога ми изглеждаше по-млад в политическите си надежди от хора, които бяха с десетилетия по-млади от него.

Политическата вяра, която преживя един век

Политическата биография на Анжел Вагенщайн започва в епоха, когато принадлежността към комунистическото движение можеше да струва живота на човека. За младия Джеки антифашизмът беше непосредствено участие в нелегалната съпротива, опасност от арест, затвор и смърт. Вагенщайн получава смъртна присъда, която не е изпълнена. Този опит оставя следа върху цялото му последващо отношение към политиката. Социалистическите убеждения за него са били свързани с конкретен исторически избор, направен в обстановка, в която неутралитетът също е имал своите нравствени последици.

Вагенщайн принадлежеше към поколение, което свързваше борбата срещу фашизма с много по-широк проект за преобразуване на обществото. Победата над фашистките режими не означаваше за тези хора окончателно изпълнение на историческата им задача. Те очакваха премахването на социалните отношения, които според техните убеждения пораждат експлоатация, неравенство и унижение. Представяха си общество, в което трудът ще има различно място, образованието и културата ще бъдат достъпни за всички, а икономическото положение на човека няма да определя неговите житейски възможности.

Историческата действителност се оказа далеч по-противоречива от представите на това поколение. Социалистическите държави осъществиха мащабни преобразувания в образованието, индустрията, здравеопазването и социалната структура, но създадоха и политически механизми, които ограничаваха свободата на личността, публичното несъгласие и възможностите за демократичен контрол върху властта. Българският социализъм не беше изключение. Неговата история не може да бъде разбрана нито чрез пълното отрицание на постигнатото, нито чрез премълчаване на политическите ограничения и тежките управленски грешки.

Вагенщайн познаваше тези противоречия като непосредствен участник в културния и обществения живот на социалистическа България. Неговата критичност трябва да бъде разглеждана заедно с политическата му принадлежност. За човек, който е свързал младостта си с определен обществен идеал, разминаването между този идеал и действията на политическата власт може да бъде особено болезнено. Критиката към управленските практики невинаги означава отказ от първоначалните убеждения. Понякога тя произтича от тях.

След 1989 година това противоречие придоби съвсем други измерения. Рухването на социалистическата система предизвика дълбока криза в европейското ляво движение. Част от неговите представители се отказаха от предишните си убеждения, други възприеха политическия и икономическия език на победилата либерална система, трети се опитаха да съхранят социалистическата традиция чрез нейното преосмисляне. Българската левица премина през същите противоречия, утежнени от особеностите на прехода, приватизацията, социалното разслоение и постепенното отслабване на връзките между политическите партии и техните традиционни обществени среди.

Джеки преживяваше тези процеси изключително болезнено. В нашите разговори често се връщахме към въпроса защо левицата все по-трудно успява да представлява хората на труда, пенсионерите, социално уязвимите слоеве и онези българи, които не откриваха своите интереси в политическите програми на управляващите партии. За него проблемът не беше само в изборните резултати или в качествата на отделните партийни ръководители. Ставаше дума за постепенното изгубване на собственото идейно съдържание, за подмяната на обществената кауза с политическо приспособяване.

Вагенщайн не приемаше историческото поражение на една политическа система като окончателно опровержение на социалистическата идея. За него въпросите за собствеността, социалното неравенство, достойнството на труда и обществената отговорност продължаваха да бъдат нерешени. Неговата мечта за социализъм не беше желание механично да се възстанови отминала действителност. В разговорите ни той защитаваше убеждението, че човечеството ще продължи да търси обществен ред, способен да преодолее несправедливостите, които съществуващите икономически отношения непрекъснато възпроизвеждат.

В отношението му към съвременна България имаше и особена горчивина. Джеки беше свидетел на времето, когато левицата притежаваше силно обществено присъствие, разполагаше със собствена интелектуална среда и можеше да поставя въпроси, надхвърлящи непосредствената борба за власт. През последните десетилетия той наблюдаваше как голяма част от това наследство постепенно се разпилява. Партийните конфликти, личните амбиции и политическите компромиси все по-често изместваха разговора за социалните отношения и за бъдещето на обществото.

Неговото разочарование имаше конкретен политически адрес. То беше насочено към хората и организациите, които според него бяха престанали да изпълняват общественото предназначение на левицата. Той продължаваше да очаква появата на политическа сила, която ще възстанови връзката между социалистическите идеи и реалните проблеми на българското общество. Дори на сто години се интересуваше от всяка възможност за подобно развитие.

Днес, когато се опитвам да осмисля неговия политически живот, все по-ясно разбирам колко съществено е разграничението между историческата съдба на социалистическите държави и съдбата на социалистическата идея. Джеки беше преживял и едното, и другото. Познаваше пораженията, грешките и разочарованията. Но продължаваше да смята, че въпросът за справедливото обществено устройство остава открит. В неговите представи бъдещето не можеше да бъде окончателно затворено в границите на съществуващия икономически и политически ред.

Един филм и неизчерпаният образ на Джеки

„Петокнижие Анжелово“ има едно безспорно достойнство. Съхранява за следващите поколения живия образ на човек, чието присъствие в българската култура трудно може да бъде измерено с обичайните биографични категории. Гласът, интонацията, чувството за хумор, способността на Вагенщайн да разказва за трагични събития без патетика и да открива човешкото дори в най-жестоките исторически обстоятелства са част от неговото духовно наследство. Внучката му Жаки и създателите на филма са направили нещо необходимо. България има нужда от подобни свидетелства, особено днес, когато паметта за XX век все по-често се подчинява на моментните политически интереси.

Гледах филма с благодарност, но и с известна неудовлетвореност. Познавах другата, по-трудно уловима страна на Джеки. Неговите политически убеждения определяха начина, по който разбираше историята, човешките отношения, социалните конфликти и собствената си отговорност като интелектуалец. Във филмовия разказ се откроява свободолюбивият човек, който не се примирява с политическите ограничения на различните епохи. По-слабо се усеща последователността на неговия социалистически мироглед, преминал през почти цял век исторически изпитания.

Представянето на Вагенщайн като критик на последователни политически режими може неволно да създаде впечатление за човек, чиято основна обществена позиция е несъгласието с властта. Но неговото несъгласие имаше съдържание, исторически корени и ясно изразена социална насоченост. Джеки принадлежеше на една идея, която не престана да защитава дори когато нейните исторически реализации му даваха основания за разочарование.

Възможно е политическите и светогледните различия между Вагенщайн и част от авторския екип да са повлияли върху акцентите във филма. Не бих превръщал това предположение в обвинение. Един документален филм неизбежно носи възгледите и чувствителността на своите създатели. Но когато се разказва животът на човек като Анжел Вагенщайн, политическата му принадлежност не може да бъде сведена до биографичен факт, останал някъде в миналото. Неговият социализъм продължи да присъства в мислите, разговорите и надеждите му до последните години от живота.

Разбирам сложността на задачата, пред която са били изправени създателите на филма. Биографията на Вагенщайн обхваща почти цял век, изпълнен с драматични събития. Неговото творчество само по себе си заслужава отделно документално изследване. Политическият му живот съдържа противоречия, които трудно могат да бъдат представени в рамките на един филм. Подборът на събития, свидетелства и оценки неизбежно предполага определена гледна точка. Но именно при толкова сложна личност съществува опасност художествената убедителност на отделните епизоди да прикрие недостатъчната яснота на цялостния политически портрет.

Анжел Вагенщайн беше писател със забележителна способност да превръща историческите трагедии в човешки съдби. Неговите романи „Петокнижие Исааково“, „Далеч от Толедо“ и „Сбогом, Шанхай“ свидетелстват за огромния му интерес към съдбата на европейското еврейство, към насилието на историята, към човешкото