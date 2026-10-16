Китайският самолет C919 е превозил над 8,4 млн. пътници

/Поглед.инфо/ Китайският пътнически самолет C919 е превозил над 8,4 млн. пътници и вече обслужва 27 града. Това съобщи Шън Бо, президент на Китайската корпорация за търговски самолети (COMAC), на авиационна конференция в Дунхуан.

Друг модел на компанията – C909, предназначен за регионални линии и известен преди като ARJ21, е превозил над 41 млн. пътници от началото на търговската си експлоатация през 2016 г. COMAC продължава да разширява маршрутната мрежа, обслужвана от самолета.

C919 е първият китайски пътнически самолет, разработен самостоятелно от страната в съответствие с международните стандарти за летателна годност. Базовата му версия побира между 158 и 192 пътници и има обсег от 4075 до 5555 км. Самолетът започна да лети по редовни вътрешни линии през май 2023 г., а през август тази година изпълни първия си редовен международен пътнически полет.

По данни на Китайската администрация за гражданска авиация през 2025 г. авиокомпаниите в страната са превозили общо 770 млн. пътници – с 5,5% повече спрямо предходната година.

Петгодишният план за развитие на гражданската авиация за периода 2026-2030 г. предвижда модернизиране на инфраструктурата, подобряване на безопасността и качеството на услугите и насърчаване на собствените технологични разработки. Целта е до 2030 г. Китай да достигне водещо световно равнище в областта на авиационната безопасност, транспортния капацитет и инфраструктурата.