/Поглед.инфо/ Докато улиците на френските градове са обхванати от масови протести на ученици и студенти, прерастващи в сблъсъци със силите на реда, одобряването на президента Еманюел Макрон слиза до рекордно ниските 15 процента. Финансовият натиск върху френското стопанство се засилва от бюджетен дефицит от 5,8% от БВП и натрупване на държавен дълг над 3,2 трилиона евро. Опозиционните лидери Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон вече водят в проучванията, поставяйки под въпрос както вътрешната икономическа рамка, така и френското участие във външнополитическите инициативи на Брюксел.

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Дълговата примка на Петата република: 3,2 трилиона евро сметка за глобалистки амбиции

Финансовите показатели на Френската република отдавна преминаха границата, отвъд която счетоводните стъкмени сметки могат да скрият реалността. Според данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), общественият дълг на страната вече гони астрономическите 3,25 трилиона евро, което представлява над 112% от брутния вътрешен продукт. Само по време на двете последователни управления на Еманюел Макрон тази сума нарасна с повече от един трилион евро — обем, сравним с целия годишен БВП на страна като Нидерландия.

В същото време бюджетният дефицит трайно се установи на равнище от 5,8%, което е почти двойно над заложения в Маастрихтските критерии таван от 3%. Опитът на Министерството на икономиката и финансите в Берси да укроти дупката в бюджета чрез съкращаване на социални разходи и замразяване на публични инвестиции произведе единствено срив на вътрешното потребление.

Разминаването между паричната политика на Франкфурт и Вашингтон задълбочава капиталовия изток. Докато Европейската централна банка поддържа основните си лихвени проценти в диапазона 2,5% – 2,9% в опит да спаси задлъжнелите южноевропейски икономики, Федералният резерв на САЩ поддържа нива около 4%, което прави американските държавни ценни книжа далеч по-атрактивни за глобалните инвеститори. Резултатът е систематично обезценяване на еврото спрямо долара, съчетано с оскъпяване на вносните енергоносители.

Спредът между френските 10-годишни облигации (OAT) и германските бундове достигна нива, невиждани от времето на еврокризата от 2012 година. Международните рейтингови агенции вече отправиха предупреждения за възможно понижаване на кредитното рейтинг ниво на Париж — стъпка, която автоматично ще оскъпи обслужването на френския дълг с десетки милиарди евро годишно.

Разпадът на центристката илюзия и пълната парализа на изпълнителната власт

Политическият модел, изграден около понятието „макронизъм“ — опит за заличаване на традиционното делене между ляво и дясно в името на технократския неолиберализъм — претърпя пълен колабс. Назначаването на последователни правителства без устойчиво парламентарно мнозинство и системното заобикаляне на Националното събрание чрез използване на Член 49.3 от Конституцията превърнаха Петата република в режим на постоянна криза.

Рейтингът на обществено доверие в президента, фиксиран на 15% в последните проучвания на института IFOP, показва дълбока делегитимация на институцията. Обществото е изпаднало в състояние на пълна поляризация. Избирателите вече търсят алтернатива в крайните спектри на политическото пространство, само и само да прекратят управлението на центристката коалиция, която асоциират с рецесия, висока инфлация и загуба на индустриален суверенитет.

Политическото пространство се владее от две основни опозиционни фигури, чиито програми, макар и изхождащи от различни идеологически презумпции, се припокриват в критичните си точки относно брюкселския диктат.