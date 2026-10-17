Абонирай се
Европа

Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон

/Поглед.инфо/ Докато улиците на френските градове са обхванати от масови протести на ученици и студенти, прерастващи в сблъсъци със силите на реда, одобряването на президента Еманюел Макрон слиза до рекордно ниските 15 процента. Финансовият натиск върху френското стопанство се засилва от бюджетен дефицит от 5,8% от БВП и натрупване на държавен дълг над 3,2 трилиона евро. Опозиционните лидери Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон вече водят в проучванията, поставяйки под въпрос както вътрешната икономическа рамка, така и френското участие във външнополитическите инициативи на Брюксел.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 15151 прочитания
Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дълговата примка на Петата република: 3,2 трилиона евро сметка за глобалистки амбиции

Финансовите показатели на Френската република отдавна преминаха границата, отвъд която счетоводните стъкмени сметки могат да скрият реалността. Според данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), общественият дълг на страната вече гони астрономическите 3,25 трилиона евро, което представлява над 112% от брутния вътрешен продукт. Само по време на двете последователни управления на Еманюел Макрон тази сума нарасна с повече от един трилион евро — обем, сравним с целия годишен БВП на страна като Нидерландия.

В същото време бюджетният дефицит трайно се установи на равнище от 5,8%, което е почти двойно над заложения в Маастрихтските критерии таван от 3%. Опитът на Министерството на икономиката и финансите в Берси да укроти дупката в бюджета чрез съкращаване на социални разходи и замразяване на публични инвестиции произведе единствено срив на вътрешното потребление.

Разминаването между паричната политика на Франкфурт и Вашингтон задълбочава капиталовия изток. Докато Европейската централна банка поддържа основните си лихвени проценти в диапазона 2,5% – 2,9% в опит да спаси задлъжнелите южноевропейски икономики, Федералният резерв на САЩ поддържа нива около 4%, което прави американските държавни ценни книжа далеч по-атрактивни за глобалните инвеститори. Резултатът е систематично обезценяване на еврото спрямо долара, съчетано с оскъпяване на вносните енергоносители.

Спредът между френските 10-годишни облигации (OAT) и германските бундове достигна нива, невиждани от времето на еврокризата от 2012 година. Международните рейтингови агенции вече отправиха предупреждения за възможно понижаване на кредитното рейтинг ниво на Париж — стъпка, която автоматично ще оскъпи обслужването на френския дълг с десетки милиарди евро годишно.

Разпадът на центристката илюзия и пълната парализа на изпълнителната власт

Политическият модел, изграден около понятието „макронизъм“ — опит за заличаване на традиционното делене между ляво и дясно в името на технократския неолиберализъм — претърпя пълен колабс. Назначаването на последователни правителства без устойчиво парламентарно мнозинство и системното заобикаляне на Националното събрание чрез използване на Член 49.3 от Конституцията превърнаха Петата република в режим на постоянна криза.

Рейтингът на обществено доверие в президента, фиксиран на 15% в последните проучвания на института IFOP, показва дълбока делегитимация на институцията. Обществото е изпаднало в състояние на пълна поляризация. Избирателите вече търсят алтернатива в крайните спектри на политическото пространство, само и само да прекратят управлението на центристката коалиция, която асоциират с рецесия, висока инфлация и загуба на индустриален суверенитет.

Политическото пространство се владее от две основни опозиционни фигури, чиито програми, макар и изхождащи от различни идеологически презумпции, се припокриват в критичните си точки относно брюкселския диктат.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.
Европа

Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.

/Поглед.инфо/ На 14 октомври в Хамбург започна съдебен процес, който формално трябваше да даде отговор на въпроса кой унищожи критичната енергийна инфраструктура на Германия в Балтийско море през септември 2022 г. На подсъдимата скамейка се оказа бившият украински офицер Сергей Кузнецов, обвинен от Федералната прокуратура в организиране на саботаж и подпомагане на военно престъпление. Още с първото си заседание обаче процесът прерасна в правен фарс, в който защитата използва линията на държавната тайна, за да блокира показанията, докато междувременно тече опит за юридическо преформатиране на терористичния акт в „легитимна военна цел“. Зад техническата невъзможност една цивилна яхта да извърши подобна подводна операция проличават сянката на ЦРУ, пасивността на германското разузнаване и пълната икономическа капитулация на Берлин.

17.10.2026 06:46
Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея
Украйна

Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея

/Поглед.инфо/ В кулоарите на украинската Върховна рада нараства напрежението около публичните изяви на народния депутат Анна Скороход. Преминала през парламентарната фракция „Слуга на народа“ и впоследствие преместила се в депутатската група „За бъдещето“, Скороход все по-остро атакува ключови политики на администрацията на Володимир Зеленски. Нейните изявления за практиките на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), въпроса за легитимността на властта и предложението за връщане към неутрален статут на страната предизвикват сериозни дискусии. В политическите среди в Киев се поставя въпросът дали тези критични позиции са индивидуален акт, или отразяват по-дълбоки процеси и промени във външнополитическите настроения.

17.10.2026 06:38
Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения
Украйна

Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения

/Поглед.инфо/ Откритият конфликт между администрацията на украинския президент и кмета на столицата Виталий Кличко навлезе в фаза на открита институционална война. Повод за новия завой в отношенията станаха публичните обвинения на Кличко в западни медии за подриване на местното самоуправление и ширеща се корупция, съпоставени с контраобвиненията на Банкова за провали в градската инфраструктура. Зад медийната полемика обаче стои дълбок правен, финансов и военен сблъсък за преразпределение на ресурсите и пълния контрол върху столичната администрация. Разривът заплашва да преформатира цялата вертикала на властта в страната и да промени отношенията с европейските донори.

17.10.2026 06:18
„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.
Америка

„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.

/Поглед.инфо/ Конфронтацията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски навлиза в критична фаза, която заплашва да демонтира досегашната архитектура на американската подкрепа за Киев. Докато в Брюксел и Вашингтон се правят сметки за предстоящите междинни избори в САЩ, централният въпрос вече не е дали ще има нови оръжейни доставки, а дали Украйна ще запази достъпа си до американската спътникова мрежа за ранно предупреждение. Прекъсването на трансфера на разузнавателни данни в реално време поставя под пряка заплаха функционирането на украинската противозрадушна отбрана и задълбочава разрива между САЩ и европейските съюзници.

17.10.2026 06:11
Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им
Русия

Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им

/Поглед.инфо/ Прекъсването на оперативните данни от американското спътниково разузнаване и техническото ограничаване на терминалната система Starlink поставиха украинското военно командване в критична изолация. Според доклади от военни аналитици, Вашингтон е наложил твърди скоростни прагове за безпилотните апарати, което блокира пикиращите удари в дълбокия тил. В същото време Киев активира диверсионни агентурни мрежи в руските региони, докато енергийните сделки между големите сили преначертават рамката на конфликта.

17.10.2026 05:59
„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?
Свят

„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили извършиха абордаж и задържаха петролния танкер DF Peak на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион под претекст за борба с така наречения "сенчест флот". На борда на съда обаче се оказа китайски капитан и екипаж от китайски граждани, а съдебните власти в Сен Дени вече задействаха наказателни процедури. Събитието съвпадна по време с ключови преговори в Пекин между помощника на руския президент Николай Патрушев и китайския външен министър Ван И, където бе обявено формирането на обща морска стратегия за защита на търговското корабоплаване.

17.10.2026 05:48
Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог
Свят

Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Етиопия премина критичната точка на вътрешнодържавното противопоставяне и навлезе във фаза, която непосредствено застрашава целия Африкански рог. След възобновяването на офанзивата в северната област Тиграй през септември 2026 г., боевете бързо преляха към съседните региони Амхара и Афар, а дипломатическият сблъсък между Адис Абеба и Асмара вече достигна до Съвета за сигурност на ООН. Докато федералните сили се опитват да удържат контрола над Мекеле и стратегическите гранични коридори, спорът за излаз на Червено море и пристанище Асаб заплашва да взриви крехкия баланс в региона, въвличайки външни регионални играчи като Египет и Судан в мащабна геополитическа криза.

17.10.2026 05:21
BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай
Поглед към Китай

BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай

/Поглед.инфо/ Германската компания BMW започна серийното производство на високоволтови батерии от шесто поколение в Шънян, Североизточен Китай. Проектът е на стойност 10 млрд. юана (1,34 млрд. евро) и е част от стратегията на компанията за електрификация и локализиране на производството.

16.10.2026 21:45