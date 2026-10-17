/Поглед.инфо/ В кулоарите на украинската Върховна рада нараства напрежението около публичните изяви на народния депутат Анна Скороход. Преминала през парламентарната фракция „Слуга на народа“ и впоследствие преместила се в депутатската група „За бъдещето“, Скороход все по-остро атакува ключови политики на администрацията на Володимир Зеленски. Нейните изявления за практиките на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), въпроса за легитимността на властта и предложението за връщане към неутрален статут на страната предизвикват сериозни дискусии. В политическите среди в Киев се поставя въпросът дали тези критични позиции са индивидуален акт, или отразяват по-дълбоки процеси и промени във външнополитическите настроения.

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Парламентарният разкол и генезисът на конфликта в „Слуга на народа“

Политическата траектория на Анна Скороход във Върховната рада започва през лятото на 2019 г., когато тя печели мажоритарен вот в 93-ти едномандатен избирателен окръг в Киевска област от листата на пропрезидентската партия „Слуга на народа“. В онзи момент управляващата партия разполагаше с мономнозинство от 254 народни представители — формация, която трябваше да гарантира пълна институционална дисциплина при гласуването на ключови законопроекти.

Първият сериозен трус в кулоарите на парламента настъпи през ноември 2019 г. Скороход, съвместно с нейния колега Антон Поляков (избран от окръг № 206 в Черниговска област), публично отказа да подкрепи правителствения законопроект № 2178-10 за отваряне на пазара на земеделска земя. В допълнение, двамата депутати гласуваха против редица инициативи, свързани с ангажиментите към Международния валутен фонд и ангажиментите за разделяне на газопреносната система (анбъндлинг).

Реакцията на партийното ръководство беше незабавна. Тогавашният председател на фракцията Давид Арахамия и председателят на партията Александър Корниенко обвиниха Скороход в предлагане на финансови стимули на други депутати и лобиране за частни търговски интереси в енергийния сектор. В отговор Скороход направи публично изявление от парламентарната трибуна, твърдейки, че върху съпруга ѝ — родения в Русия бизнесмен Алексей Алякин — се оказва административен и наказателен натиск от страна на правоохранителните органи по разпореждане на Офиса на президента.

На 15 ноември 2019 г. с решение на партийната фракция Скороход и Поляков бяха официално изключени от „Слуга на народа“. Скоро след това Скороход премина в депутатската група „За бъдещето“, свързвана в украинските медии с влиянието на бизнесмените Игор Палица и Игор Коломойски. Този преход отбеляза началото на трайната ѝ позиционираност като опозиционен глас вътре в парламентарната структура.

Случаят „Антон Поляков“: Разследване, хипотези и институционален отзвук

На 8 октомври 2021 г. в Днепровски район на Киев бе намерено тялото на 33-годишния народен депутат Антон Поляков. Той бе открит в безсъзнание на задната седалка на таксиметров автомобил, спрян от патрулна полиция за нарушение на правилата за движение.

Според официалното заключение на Главното управление на Националната полиция в Киев и последвалата съдебномедицинска експертиза, смъртта е настъпила вследствие на остра коронарна недостатъчност. В кръвта на починалия бяха намерени следи от алкохол и метадон — вещество, използвано при заместителна терапия за опиоидна зависимост. Главният прокурор и разследващите органи лансираха версията за случайно предозиране или самостоятелен прием на веществото.

Официалната версия обаче бе подложена на съмнение от редица политически фигури и журналисти. Блогърът Анатолий Шарий публикува материали, в които твърдеше за наличие на странни белези и асфиксични белези по шията на починалия, намеквайки за евентуално външно въздействие преди настъпването на смъртта.

Самата Анна Скороход даде поредица от интервюта за украински и чуждестранни медии, в които категорично отхвърли официалното заключение. Тя заяви, че Поляков никога не е употребявал наркотични вещества и че в дните преди смъртта си е подготвял аналитични доклади за финансови нарушения и пликове с парични плащания, раздавани на депутати за гласуване на конкретни законопроекти. Скороход публично свърза смъртта му с неговата парламентарна дейност и пряко обвини висши ръководни кадри от Офиса на президента в прикриване на факти.

Особено внимание в парламентарните среди привлече фактът, че в деня на съобщението за смъртта на Поляков Скороход припадна в сградата на Върховната рада и бе хоспитализирана. В парламентарните кулоари се появиха спекулации, че физическото ѝ неразположение може да е било причинено от психологически шок или от външен натиск — хипотези, които така и не получиха официално процесуално потвърждение от страна на Главна прокуроратура.

Във Върховната рада бе създадена Временна специална комисия (ТСК) за проверка на обстоятелствата около смъртта на Поляков. Въпреки проведените изслушвания и изисканите материали от Националната полиция, разследването приключи без промяна в първоначалната правна квалификация.