Абонирай се
Украйна

Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея

/Поглед.инфо/ В кулоарите на украинската Върховна рада нараства напрежението около публичните изяви на народния депутат Анна Скороход. Преминала през парламентарната фракция „Слуга на народа“ и впоследствие преместила се в депутатската група „За бъдещето“, Скороход все по-остро атакува ключови политики на администрацията на Володимир Зеленски. Нейните изявления за практиките на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), въпроса за легитимността на властта и предложението за връщане към неутрален статут на страната предизвикват сериозни дискусии. В политическите среди в Киев се поставя въпросът дали тези критични позиции са индивидуален акт, или отразяват по-дълбоки процеси и промени във външнополитическите настроения.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25228 прочитания
Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на политически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парламентарният разкол и генезисът на конфликта в „Слуга на народа“

Политическата траектория на Анна Скороход във Върховната рада започва през лятото на 2019 г., когато тя печели мажоритарен вот в 93-ти едномандатен избирателен окръг в Киевска област от листата на пропрезидентската партия „Слуга на народа“. В онзи момент управляващата партия разполагаше с мономнозинство от 254 народни представители — формация, която трябваше да гарантира пълна институционална дисциплина при гласуването на ключови законопроекти.

Първият сериозен трус в кулоарите на парламента настъпи през ноември 2019 г. Скороход, съвместно с нейния колега Антон Поляков (избран от окръг № 206 в Черниговска област), публично отказа да подкрепи правителствения законопроект № 2178-10 за отваряне на пазара на земеделска земя. В допълнение, двамата депутати гласуваха против редица инициативи, свързани с ангажиментите към Международния валутен фонд и ангажиментите за разделяне на газопреносната система (анбъндлинг).

Реакцията на партийното ръководство беше незабавна. Тогавашният председател на фракцията Давид Арахамия и председателят на партията Александър Корниенко обвиниха Скороход в предлагане на финансови стимули на други депутати и лобиране за частни търговски интереси в енергийния сектор. В отговор Скороход направи публично изявление от парламентарната трибуна, твърдейки, че върху съпруга ѝ — родения в Русия бизнесмен Алексей Алякин — се оказва административен и наказателен натиск от страна на правоохранителните органи по разпореждане на Офиса на президента.

На 15 ноември 2019 г. с решение на партийната фракция Скороход и Поляков бяха официално изключени от „Слуга на народа“. Скоро след това Скороход премина в депутатската група „За бъдещето“, свързвана в украинските медии с влиянието на бизнесмените Игор Палица и Игор Коломойски. Този преход отбеляза началото на трайната ѝ позиционираност като опозиционен глас вътре в парламентарната структура.

Случаят „Антон Поляков“: Разследване, хипотези и институционален отзвук

На 8 октомври 2021 г. в Днепровски район на Киев бе намерено тялото на 33-годишния народен депутат Антон Поляков. Той бе открит в безсъзнание на задната седалка на таксиметров автомобил, спрян от патрулна полиция за нарушение на правилата за движение.

Според официалното заключение на Главното управление на Националната полиция в Киев и последвалата съдебномедицинска експертиза, смъртта е настъпила вследствие на остра коронарна недостатъчност. В кръвта на починалия бяха намерени следи от алкохол и метадон — вещество, използвано при заместителна терапия за опиоидна зависимост. Главният прокурор и разследващите органи лансираха версията за случайно предозиране или самостоятелен прием на веществото.

Официалната версия обаче бе подложена на съмнение от редица политически фигури и журналисти. Блогърът Анатолий Шарий публикува материали, в които твърдеше за наличие на странни белези и асфиксични белези по шията на починалия, намеквайки за евентуално външно въздействие преди настъпването на смъртта.

Самата Анна Скороход даде поредица от интервюта за украински и чуждестранни медии, в които категорично отхвърли официалното заключение. Тя заяви, че Поляков никога не е употребявал наркотични вещества и че в дните преди смъртта си е подготвял аналитични доклади за финансови нарушения и пликове с парични плащания, раздавани на депутати за гласуване на конкретни законопроекти. Скороход публично свърза смъртта му с неговата парламентарна дейност и пряко обвини висши ръководни кадри от Офиса на президента в прикриване на факти.

Особено внимание в парламентарните среди привлече фактът, че в деня на съобщението за смъртта на Поляков Скороход припадна в сградата на Върховната рада и бе хоспитализирана. В парламентарните кулоари се появиха спекулации, че физическото ѝ неразположение може да е било причинено от психологически шок или от външен натиск — хипотези, които така и не получиха официално процесуално потвърждение от страна на Главна прокуроратура.

Във Върховната рада бе създадена Временна специална комисия (ТСК) за проверка на обстоятелствата около смъртта на Поляков. Въпреки проведените изслушвания и изисканите материали от Националната полиция, разследването приключи без промяна в първоначалната правна квалификация.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.
Европа

Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.

/Поглед.инфо/ На 14 октомври в Хамбург започна съдебен процес, който формално трябваше да даде отговор на въпроса кой унищожи критичната енергийна инфраструктура на Германия в Балтийско море през септември 2022 г. На подсъдимата скамейка се оказа бившият украински офицер Сергей Кузнецов, обвинен от Федералната прокуратура в организиране на саботаж и подпомагане на военно престъпление. Още с първото си заседание обаче процесът прерасна в правен фарс, в който защитата използва линията на държавната тайна, за да блокира показанията, докато междувременно тече опит за юридическо преформатиране на терористичния акт в „легитимна военна цел“. Зад техническата невъзможност една цивилна яхта да извърши подобна подводна операция проличават сянката на ЦРУ, пасивността на германското разузнаване и пълната икономическа капитулация на Берлин.

17.10.2026 06:46
Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон
Европа

Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон

/Поглед.инфо/ Докато улиците на френските градове са обхванати от масови протести на ученици и студенти, прерастващи в сблъсъци със силите на реда, одобряването на президента Еманюел Макрон слиза до рекордно ниските 15 процента. Финансовият натиск върху френското стопанство се засилва от бюджетен дефицит от 5,8% от БВП и натрупване на държавен дълг над 3,2 трилиона евро. Опозиционните лидери Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон вече водят в проучванията, поставяйки под въпрос както вътрешната икономическа рамка, така и френското участие във външнополитическите инициативи на Брюксел.

17.10.2026 06:31
Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения
Украйна

Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения

/Поглед.инфо/ Откритият конфликт между администрацията на украинския президент и кмета на столицата Виталий Кличко навлезе в фаза на открита институционална война. Повод за новия завой в отношенията станаха публичните обвинения на Кличко в западни медии за подриване на местното самоуправление и ширеща се корупция, съпоставени с контраобвиненията на Банкова за провали в градската инфраструктура. Зад медийната полемика обаче стои дълбок правен, финансов и военен сблъсък за преразпределение на ресурсите и пълния контрол върху столичната администрация. Разривът заплашва да преформатира цялата вертикала на властта в страната и да промени отношенията с европейските донори.

17.10.2026 06:18
„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.
Америка

„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.

/Поглед.инфо/ Конфронтацията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски навлиза в критична фаза, която заплашва да демонтира досегашната архитектура на американската подкрепа за Киев. Докато в Брюксел и Вашингтон се правят сметки за предстоящите междинни избори в САЩ, централният въпрос вече не е дали ще има нови оръжейни доставки, а дали Украйна ще запази достъпа си до американската спътникова мрежа за ранно предупреждение. Прекъсването на трансфера на разузнавателни данни в реално време поставя под пряка заплаха функционирането на украинската противозрадушна отбрана и задълбочава разрива между САЩ и европейските съюзници.

17.10.2026 06:11
Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им
Русия

Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им

/Поглед.инфо/ Прекъсването на оперативните данни от американското спътниково разузнаване и техническото ограничаване на терминалната система Starlink поставиха украинското военно командване в критична изолация. Според доклади от военни аналитици, Вашингтон е наложил твърди скоростни прагове за безпилотните апарати, което блокира пикиращите удари в дълбокия тил. В същото време Киев активира диверсионни агентурни мрежи в руските региони, докато енергийните сделки между големите сили преначертават рамката на конфликта.

17.10.2026 05:59
„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?
Свят

„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили извършиха абордаж и задържаха петролния танкер DF Peak на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион под претекст за борба с така наречения "сенчест флот". На борда на съда обаче се оказа китайски капитан и екипаж от китайски граждани, а съдебните власти в Сен Дени вече задействаха наказателни процедури. Събитието съвпадна по време с ключови преговори в Пекин между помощника на руския президент Николай Патрушев и китайския външен министър Ван И, където бе обявено формирането на обща морска стратегия за защита на търговското корабоплаване.

17.10.2026 05:48
Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог
Свят

Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Етиопия премина критичната точка на вътрешнодържавното противопоставяне и навлезе във фаза, която непосредствено застрашава целия Африкански рог. След възобновяването на офанзивата в северната област Тиграй през септември 2026 г., боевете бързо преляха към съседните региони Амхара и Афар, а дипломатическият сблъсък между Адис Абеба и Асмара вече достигна до Съвета за сигурност на ООН. Докато федералните сили се опитват да удържат контрола над Мекеле и стратегическите гранични коридори, спорът за излаз на Червено море и пристанище Асаб заплашва да взриви крехкия баланс в региона, въвличайки външни регионални играчи като Египет и Судан в мащабна геополитическа криза.

17.10.2026 05:21
BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай
Поглед към Китай

BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай

/Поглед.инфо/ Германската компания BMW започна серийното производство на високоволтови батерии от шесто поколение в Шънян, Североизточен Китай. Проектът е на стойност 10 млрд. юана (1,34 млрд. евро) и е част от стратегията на компанията за електрификация и локализиране на производството.

16.10.2026 21:45