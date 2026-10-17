Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения

/Поглед.инфо/ Откритият конфликт между администрацията на украинския президент и кмета на столицата Виталий Кличко навлезе в фаза на открита институционална война. Повод за новия завой в отношенията станаха публичните обвинения на Кличко в западни медии за подриване на местното самоуправление и ширеща се корупция, съпоставени с контраобвиненията на Банкова за провали в градската инфраструктура. Зад медийната полемика обаче стои дълбок правен, финансов и военен сблъсък за преразпределение на ресурсите и пълния контрол върху столичната администрация. Разривът заплашва да преформатира цялата вертикала на властта в страната и да промени отношенията с европейските донори.

По публикации на чуждестранни медии и аналитични агенции. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетният недостиг от 27 милиарда и реакцията на европейските донори

Според разпространената в чуждестранни издания информация, публичният диспут между столичния кмет Виталий Кличко и президентската администрация на ул. „Банкова“ излиза извън рамките на конюнктурния политически сблъсък. В основата на спора стоят сухите финансови разчети и въпросът за управлението на чуждестранните субсидии.

В свои интервюта за западни печатни издания Кличко акцентира върху нивата на корупция в държавните Call-центрове и централните министерства. По негова оценка това подкопава доверието на европейските правителства, които са принудени да гласуват извънредни финансови пакети за Киев на фона на вътрешни бюджетни съкращения, замразяване на социални плащания и повишаване на данъка върху добавената стойност в редица държави от ЕС.

Особено болезнено в Брюксел и Берлин, както отбелязват международни наблюдатели, бе посрещнато изявлението на президентската администрация относно регистрирания дефицит във военния бюджет в размер на приблизително 27 милиарда долара. В европейските финансови среди възникна въпросът как подобна сума изчезва от счетоводните баланси за толкова кратък отчетен период, без за това да има детайлна разбивка по пера в Закона за държавния бюджет на Украйна.

Централната власт отвърна с инспекции. Спешно сформирани комисии от Министерството на отбраната и Сметната палата започнаха проверки в Киевската градска държавна администрация (КМДА). Срещу Кличко бяха отправени обвинения за бавна подготовка на подземната инфраструктура и недостатъчни общински заделяния за инженерно-технически съоръжения около критичните обекти в Киевска област.

Правната архитектура на военното положение и въвеждането на паралелна власт

Конституционната рамка на Украйна предвижда специален статут за град Киев. Съгласно Закона за столицата и решение на Конституционния съд от 2003 г., избраният кмет на града автоматично заема и поста председател на Киевската градска държавна администрация (КМДА). Това гарантира, че изпълнителната власт в града се упражнява от лице, получило пряк народен вот.

С въвеждането на Закона „За правовия режим на военното положение“ (№ 389-VIII) обаче, Банкова задейства механизъм за заобикаляне на тази норма. Чрез президентски укази бе създадена Киевска градска военна администрация (КМВА), начело на която се назначават висши офицери – първоначално генерал-майор Микола Жирнов, а впоследствие генерал-полковник Серхий Попко.

Правният парадокс създаде двувластие. От една страна стои Киевският градски съвет и Кличко като избиран кмет; от друга – КМВА и назначените директно от президента ръководители на 10-те районни държавни администрации (РДА) в столицата.

Според публични твърдения на Кличко, централната власт провежда оперативно блокиране на общинските решения. Ръководителите на районните администрации отказват да съгласуват бюджетните разходи с КМДА и се отчитат пряко пред кабинета на президента. Кметът определя тази практика като „административен преврат“ и опит за фактическо ликвидиране на избраните органи за местно самоуправление без разпускане на градския съвет.