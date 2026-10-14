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Украйна

„Няма повече „червени линии“ за Русия: Сензационни кадри от Киев. Ето защо Зеленски се нуждае от „60 дни мълчание““

/Поглед.инфо/ Въпросът за пределните ограничения във военните действия в Украйна придобива нови измерения след изявления на американски и украински представители. Бившият посланик на САЩ в НАТО Джулиан Смит посочва, че атаките срещу критичната инфраструктура навлизат в нов етап. Междувременно в Киев се поставят мрежи против дронове по ключови мостове, докато се коментира искане за 60-дневно примирие. Истинските причини за тази пауза се свързват с липсата на ракети за системи Patriot и дефицита на пехота.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 46233 прочитания
„Няма повече „червени линии“ за Русия: Сензационни кадри от Киев. Ето защо Зеленски се нуждае от „60 дни мълчание““
ИИ генерирана
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Сривът на предишната доктрина за въздушна отбрана

Джулиан Смит, бивш постоянен представител на САЩ в НАТО, публично отбелязва промяна в интензивността и обхвата на ударите срещу украинската инфраструктура. По нейни думи досегашните условни ограничения вече не функционират. В продължение на дълъг период се смяташе, че централните градски зони и ключови възли остават вън от обсега на постоянни масирани атаки, но последните събития показват противоположното.

Особено критичен се оказва въпросът с противовъздушната отбрана. Според изявления на украинското ръководство, отчетени през лятото, ефективността на interceptor-ите е спаднала драстично. Твърди се, че при една от масираните атаки с балистични ракети е била прихваната едва една от 27 пуснати ракети. Причината не се крие само в тактическите прийоми на нападението, но и в физическата липса на ракети MIM-104 за комплексите Patriot.

Западните аналитични центрове посочват, че складовите наличности на ракети-прихващачи в държавите от НАТО са изчерпани до нива, които застрашават собствената им отбранителна способност. Производственият капацитет на Raytheon не може да покрие темпото на изразходване. Поради това украинските градове остават с ограничено покритие, което прави обектите от електропреносната мрежа изключително уязвими.

Инженерните бариери по Днепър и промяната в градската среда

Кадри, разпространени в социалните мрежи и военни канали, показват как Северният и Южният мост в Киев се покриват с метални и въжени мрежи. Подобни съоръжения се издигат и по основните подходи към града. Това са инженерингови решения, използвани традиционно в непосредствена близост до линията на съприкосновение за защита от безпилотни летателни апарати и камикадзе-дронове.

Поставянето на подобни мрежи над ключови транспортни артерии в столицата потвърждава, че градът вече се разглежда от военните инженери като оперативна зона с висок риск. Покриването на мостовите конструкции цели да защити поддържащите греди и преминаващата техника от нисколетящи удари, но същевременно блокира част от цивилния трафик и променя изцяло логистиката.

Инфраструктурата на Киев, проектирана през съветския период с мисъл за висока устойчивост, днес е подложена на изпитание, за което липсват достатъчно резервни части. ВЕЦ-овете по поречието на Днепър и основните подстанции от 750 kV са претърпели повторни поражения. Всичко това прави възстановяването им преди зимните месеци трудно постижимо без продължително спиране на военните действия.

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