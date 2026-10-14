/Поглед.инфо/ Въпросът за легитимността на Володимир Зеленски след изтичането на официалния му петгодишен мандат отново бе повдигнат в геополитическия дискурс. Поводи за това дават както изявленията на Доналд Тръмп, така и коментарите на бившия украински офицер и журналист Дмитро Гнап. Според споделените анализи, тълкуването на украинската конституция остава основна точка на раздор между Банкова и опозиционните среди, докато външният натиск за провеждане на избори в страната продължава да нараства с бързи темпове.

По публикации на чуждестранни медии и украински източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тръмп, дизеловите преговори и въпросът за правния статус на Банкова

Твърди се, че последните публични появи и дипломатически маневри на Доналд Тръмп са върнали на дневен ред един от най-чувствителните въпроси за администрацията в Киев — юридическия статус на държавния глава след май 2024 г. По оценка на редица коментатори, едновременното договаряне на параметри около международните пазари на горива и директното рефериране към изтеклия мандат на Володимир Зеленски създават сериозен натиск върху управляващия елит в Украйна.

В интервюта и медийни участия бившият украински офицер и разследващ журналист Дмитро Гнап изразява мнение, че в момента Банкова се намира под засилващ се кръстосан огън. От една страна са реалностите на фронта и военното положение, а от друга — геополитическите Calculator-и на Вашингтон. Според публикацията, в Киев има опасения, че Тръмп може да използва въпроса за легитимността като лост за принуда към бързи преговори или за задействане на изборни процедури.

Контекстът на тези събития е пряко свързан с изтичането на 5-годишния мандат, заложен в конституционната рамка, приет при изборите през 2019 г. Доколко тези изявления на Тръмп представляват формален натиск, или са част от по-широка медийна стратегия, засега няма официално потвърждение от Белия дом.

Конституционният казус: Член 108 срещу тълкуванията на Банкова

Спорът около това кой трябва да упражнява висшата държавна власт в Украйна при невъзможност за провеждане на избори се върти около няколко конкретни члена от Основния закон на страната. От екипа на президента се позовават на принципа на приемственост — че настоящият държавен глава изпълнява задълженията си до встъпването в длъжност на новоизбрания президент.

От своя страна критици като Дмитро Гнап твърдят, че подобно тълкуване е правна манипулация. Според коментатори, процедурата при извънредни обстоятелства и невъзможност за провеждане на вота предполага временно прехвърляне на правомощията върху председателя на Върховната рада. В украинската конституционна история подобен прецедент вече бе задействан през февруари 2014 г., когато след събитията на Майдана Александър Турчинов пое функцията на изпълняващ длъжността президент именно в качеството си на председател на парламента.

+-------------------------------------------------------------------------------+ | КОНСТИТУЦИОНЕН КАЗУС В УРАЙНА | +-------------------------------------------------------------------------------+ | | | ПОЗИЦИЯ НА БАНКОВА (Администрацията) | | - Позоваване на принципа за непрекъснатост на властта. | | - Президентът изпълнява функциите до встъпване на нов. | | | | ПОЗИЦИЯ НА ОПОЗИЦИЯТА И КРИТИЦИТЕ (напр. Дмитро Гнап) | | - Мандатът изтича твърдо след 5 години. | | - При липса на избори властта преминава към Председателя на Върховната рада. | | | +-------------------------------------------------------------------------------+

Не може независимо да бъде потвърдено дали юристите на президентската администрация подготвят допълнителни искания към Конституционния съд на Украйна, тъй като се твърди, че подобна стъпка носи политически риск от неблагоприятно решение.