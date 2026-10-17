„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили извършиха абордаж и задържаха петролния танкер DF Peak на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион под претекст за борба с така наречения "сенчест флот". На борда на съда обаче се оказа китайски капитан и екипаж от китайски граждани, а съдебните власти в Сен Дени вече задействаха наказателни процедури. Събитието съвпадна по време с ключови преговори в Пекин между помощника на руския президент Николай Патрушев и китайския външен министър Ван И, където бе обявено формирането на обща морска стратегия за защита на търговското корабоплаване.

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Инцидентът край Реюнион: Фактология и правна рамка на абордажа

Според официалните съобщения на френското военно командване в Южната част на Индийския океан, операцията по задържането на танкера DF Peak е осъществена на 12 октомври 2026 г. Военният фрегат или патрулен кораб на Франция е прихванал плавателния съд на разстояние над 800 километра южно от задморския департамент Реюнион. Еманюел Макрон лично публично обяви успеха на акцията в социалните мрежи, като заяви, че танкерът е заподозрян в корабоплаване под фалшив флаг и незаконно превозване на горива в полза на руския енергиен износ.

Информацията от съдебните органи в Сен Дени, цитирана от чуждестранни агенции, разкрива подробности за вътрешния състав на екипажа. На борда не са намерени граждани на Руската федерация. Капитанът на плавателния съд е китайски гражданин, а останалите 20 членове на екипажа също са с китайски произход. Прокуратурата на острова е повдигнала обвинение срещу капитана за отказ или невъзможност да удостовери националността на кораба по време на проверка в открито море — престъпление, което по френското наказателно законодателство се наказва с лишаване от свобода до две години, глоба от 300 000 евро и потенциална конфискация на целия плавателен съд ведно с товара. Екипажът остава под административно задържане на самия танкер.

От гледна точка на Международното морско право и Конвенцията на ООН от 1982 г. (UNCLOS), казусът повдига сериозни правни спорове. Член 110 от Конвенцията регламентира така нареченото "Право на посещение" (Right of Visit) в открито море. Този член дава право на военен кораб да спре и провери търговски съд единствено при обосновано съмнение за пиратство, търговия с роби, неразрешено радиоразпръскване или липса на националност (кораб без флаг).

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко определи действията на френските ВМС като открита проява на пиратство по морските комуникации и нарушаване на свободното корабоплаване. В позицията на руското дипломатическо ведомство се посочва, че едностранните санкционни режими, налагани от Европейския съюз, нямат правна сила в международни води извън териториалните морета на държавите членки, поради което прилагането на сила спрямо трети страни представлява превишаване на юрисдикцията.

Икономическата анатомия на "сенчестия флот" и санкционният контрол

Задържането на DF Peak е част от по-широка кампания на страните от Г-7 и Европейския съюз за ограничаване на суровинния износ чрез контрол върху морските превози. Концепцията за "сенчестия флот" възникна след въвеждането на тавана върху цените на руския суров петрол и петролни продукти. Търговските оператори пренасочиха стотици танкери към юрисдикции извън западните застрахователни клубове (International Group of P&I Clubs).

Много от тези кораби използват флагове на държави като Габон, Есватини, Острови Кук, Панама или Либерия, а в определени участъци от маршрутите си изключват автоматичните си идентификационни системи (AIS) или провеждат прехвърляне на товари от борд на борд (Ship-to-Ship transfer) в неутрални води. Според специалисти по морска логистика, танкерът DF Peak вероятно е изпълнявал курс през Индийския океан към азиатските рафинерии, избягвайки традиционните точки за контрол.

Френските действия край Реюнион демонстрират новата тактика на западните държави: прехвърляне на инспекционния натиск далеч от европейските брегове в ключови морски проходи на Южното полукълбо. Остров Реюнион осигурява на Франция огромна изключителна икономическа зона в Индийския океан, което се използва от Париж за прожекция на военна сила.

За Пекин инцидентът съдържа пряка заплаха. Китай е най-големият вносител на суров петрол по море в света, като над 80% от неговия внос преминава през Индийския океан и през Протока Малака. Задържането на китайски капитан и арестът на танкер в неутрални води създава прецедент, който при потенциално бъдещо затягане на геополитическото противопоставяне може да бъде applied срещу суровинния транзит за самия Китай.