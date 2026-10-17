Абонирай се
Европа

Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.

/Поглед.инфо/ На 14 октомври в Хамбург започна съдебен процес, който формално трябваше да даде отговор на въпроса кой унищожи критичната енергийна инфраструктура на Германия в Балтийско море през септември 2022 г. На подсъдимата скамейка се оказа бившият украински офицер Сергей Кузнецов, обвинен от Федералната прокуратура в организиране на саботаж и подпомагане на военно престъпление. Още с първото си заседание обаче процесът прерасна в правен фарс, в който защитата използва линията на държавната тайна, за да блокира показанията, докато междувременно тече опит за юридическо преформатиране на терористичния акт в „легитимна военна цел“. Зад техническата невъзможност една цивилна яхта да извърши подобна подводна операция проличават сянката на ЦРУ, пасивността на германското разузнаване и пълната икономическа капитулация на Берлин.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22608 прочитания
Съдебен фарс. Как Хамбург погребва истината за експлозията в „Северен поток“.
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Съдебната зала в Хамбург като политически параван

На 14 октомври Висшият областен съд в Хамбург започна разглеждането на наказателното дело срещу 48-годишния Сергей Кузнецов – бивш офицер от Силите за специални операции на Украйна (ССО). Германската федерална прокуратура му повдигна обвинения за причиняване на експлозия с използване на взривни вещества, саботаж на критична инфраструктура от национално значение и съучастие във военно престъпление. Според акта на прокурора Стефан Шмит, Кузнецов е действал като ръководител на оперативна група на терен,Coordинатор на логистиката и пряк организатор на диверсията срещу газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, извършена на 26 септември 2022 г. край датския остров Борнхолм.

Вместо процесът да се превърне в разплитане на най-големия акт на промишлен тероризъм в съвременната европейска история, първите часове от заседанието демонстрираха пълната процесуална импотентност на германската правосъдна система. Подсъдимият ограничи публичните си изяви до потвърждаване на личните си данни, след което упражни правото си да мълчи. Адвокатският му екип – трима високоплатени юристи, сред които и Иля Новиков (руски адвокат, лишен от права в РФ и действащ като защитник на украински военни структури) – незабавно премина към офанзива, настоявайки за пълно прекратяване на наказателното производство.

Защитата аргументира искането си с военния статус на Кузнецов. По думите на адвокатите му той е действал в изпълнение на служебен дълг под прякото командване на полковник Роман Червински – бивш заместник-командир на едно от секретните подразделения за специални операции към Главното разузнавателно управление (ГУР) и ССО на Украйна. Според поддържаната от защитата теза, разкриването на каквито и да било подробности около операцията представлява разгласяване на държавна и военна тайна на Украйна, което би изложило клиента им на наказателно преследване в собствената му родина.

Така бе очертана абсурдна правна конструкция: германски съд разследва унищожаването на германска критична инфраструктура, но не може да получи данни от обвиняемия, тъй като чужда държава му забранява да разкрива факти за действията на нейната армия на територията на Европейския съюз.

Правната дилема: Гражданска инфраструктура или военна цел

Централният сблъсък в Хамбург бързо се измести от въпроса за фактологическата съпричастност към въпроса за международноправната квалификация на деянието. Старши прокурорът Стефан Шмит застъпи позицията, че магистралните газопроводи по дъното на Балтийско море представляват изцяло граждански обект. В съответствие с член 8 от Римския статут на Международния наказателен съд и Допълнителен протокол I към Женевските конвенции от 1949 г., директната атака срещу съоръжения, които не носят пряка и непосредствена военна изгода за противника, конституира военно престъпление.

Защитата на Кузнецов, от своя страна, лансира контратеза, която цели цялостно оправдаване на акта през призмата на „военната необходимост“. Адвокатите му твърдят, че газопроводите са служили като стратегически инструмент за геополитически натиск от страна на Руската федерация и са осигурявали финансови постъпления в руския държавен бюджет, използвани за финансиране на военните действия. На това основание екипът на Новиков се опитва да прокара юридическата формула, че съоръжението е било легитимна военна цел, а разрушаването му – правомерно действие в условията на въоръжен конфликт.

В тази сблъсък проличава същината на процеса. Германското разследване е принудено формално да поддържа обвинение срещу украинските извършители, за да запази остатъците от суверенитет на германската съдебна власт. Същевременно защитата използва самата германска съдебна трибуна, за да наложи прецедент: унищожаването на германска собственост за милиарди евро е било „морално и военно оправдано“.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея
Украйна

Разкол във Върховната Рада: Защо Анна Скороход атакува Банкова и кои сили стоят зад нея

/Поглед.инфо/ В кулоарите на украинската Върховна рада нараства напрежението около публичните изяви на народния депутат Анна Скороход. Преминала през парламентарната фракция „Слуга на народа“ и впоследствие преместила се в депутатската група „За бъдещето“, Скороход все по-остро атакува ключови политики на администрацията на Володимир Зеленски. Нейните изявления за практиките на териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), въпроса за легитимността на властта и предложението за връщане към неутрален статут на страната предизвикват сериозни дискусии. В политическите среди в Киев се поставя въпросът дали тези критични позиции са индивидуален акт, или отразяват по-дълбоки процеси и промени във външнополитическите настроения.

17.10.2026 06:38
Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон
Европа

Франция няма търпение Макрон да си тръгне! Рейтингът на Макрон слезе до 15% срещу 31% подкрепа за Льо Пен и 20% за Меланшон

/Поглед.инфо/ Докато улиците на френските градове са обхванати от масови протести на ученици и студенти, прерастващи в сблъсъци със силите на реда, одобряването на президента Еманюел Макрон слиза до рекордно ниските 15 процента. Финансовият натиск върху френското стопанство се засилва от бюджетен дефицит от 5,8% от БВП и натрупване на държавен дълг над 3,2 трилиона евро. Опозиционните лидери Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон вече водят в проучванията, поставяйки под въпрос както вътрешната икономическа рамка, така и френското участие във външнополитическите инициативи на Брюксел.

17.10.2026 06:31
Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения
Украйна

Зеленски готви ли преврат в Киев? Как централната власт в Украйна подменя избраните кметове с военни назначения

/Поглед.инфо/ Откритият конфликт между администрацията на украинския президент и кмета на столицата Виталий Кличко навлезе в фаза на открита институционална война. Повод за новия завой в отношенията станаха публичните обвинения на Кличко в западни медии за подриване на местното самоуправление и ширеща се корупция, съпоставени с контраобвиненията на Банкова за провали в градската инфраструктура. Зад медийната полемика обаче стои дълбок правен, финансов и военен сблъсък за преразпределение на ресурсите и пълния контрол върху столичната администрация. Разривът заплашва да преформатира цялата вертикала на властта в страната и да промени отношенията с европейските донори.

17.10.2026 06:18
„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.
Америка

„Задънена улица“: NYT разследва дали е достигнат повратен момент в отношенията между Тръмп и Зеленски.

/Поглед.инфо/ Конфронтацията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски навлиза в критична фаза, която заплашва да демонтира досегашната архитектура на американската подкрепа за Киев. Докато в Брюксел и Вашингтон се правят сметки за предстоящите междинни избори в САЩ, централният въпрос вече не е дали ще има нови оръжейни доставки, а дали Украйна ще запази достъпа си до американската спътникова мрежа за ранно предупреждение. Прекъсването на трансфера на разузнавателни данни в реално време поставя под пряка заплаха функционирането на украинската противозрадушна отбрана и задълбочава разрива между САЩ и европейските съюзници.

17.10.2026 06:11
Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им
Русия

Без ранно предупреждение: Руските балистични ракети поразяват цели секунди след засичането им

/Поглед.инфо/ Прекъсването на оперативните данни от американското спътниково разузнаване и техническото ограничаване на терминалната система Starlink поставиха украинското военно командване в критична изолация. Според доклади от военни аналитици, Вашингтон е наложил твърди скоростни прагове за безпилотните апарати, което блокира пикиращите удари в дълбокия тил. В същото време Киев активира диверсионни агентурни мрежи в руските региони, докато енергийните сделки между големите сили преначертават рамката на конфликта.

17.10.2026 05:59
„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?
Свят

„Китай е готов да действа съвместно с Русия.“ Става въпрос за пирати. Първи удар срещу Франция?

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили извършиха абордаж и задържаха петролния танкер DF Peak на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион под претекст за борба с така наречения "сенчест флот". На борда на съда обаче се оказа китайски капитан и екипаж от китайски граждани, а съдебните власти в Сен Дени вече задействаха наказателни процедури. Събитието съвпадна по време с ключови преговори в Пекин между помощника на руския президент Николай Патрушев и китайския външен министър Ван И, където бе обявено формирането на обща морска стратегия за защита на търговското корабоплаване.

17.10.2026 05:48
Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог
Свят

Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Етиопия премина критичната точка на вътрешнодържавното противопоставяне и навлезе във фаза, която непосредствено застрашава целия Африкански рог. След възобновяването на офанзивата в северната област Тиграй през септември 2026 г., боевете бързо преляха към съседните региони Амхара и Афар, а дипломатическият сблъсък между Адис Абеба и Асмара вече достигна до Съвета за сигурност на ООН. Докато федералните сили се опитват да удържат контрола над Мекеле и стратегическите гранични коридори, спорът за излаз на Червено море и пристанище Асаб заплашва да взриви крехкия баланс в региона, въвличайки външни регионални играчи като Египет и Судан в мащабна геополитическа криза.

17.10.2026 05:21
BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай
Поглед към Китай

BMW започна производството на батерии от шесто поколение в Китай

/Поглед.инфо/ Германската компания BMW започна серийното производство на високоволтови батерии от шесто поколение в Шънян, Североизточен Китай. Проектът е на стойност 10 млрд. юана (1,34 млрд. евро) и е част от стратегията на компанията за електрификация и локализиране на производството.

16.10.2026 21:45