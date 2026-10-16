„Велика Финландия“, която накара руснаците да замълчат: „Мирен“ северен съсед с кърваво минало

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Генезисът на териториалния ревизионизъм: От разпада на империята до „родствените войни“
Разпадането на Руската империя през декември 1917 г. дава тласък не просто на финландската държавност, а на радикален идеологически проект, познат като „Суур-Суоми“ („Велика Финландия“). В официалната историография на Хелзинки този период често се рамкира като борба за национална консолидация. Документите от архивните масиви на Извредната държавна комисия и руските военни архиви обаче очертават съвсем различен контур — серия от експедиционни военни авантюри вън от официалните граници на новосъздадената държава.
Още през февруари 1918 г. Карл Густав Емил Манерхайм произнася така наречената „Клетва на канията“ (Miekkavalvala), в която заявява, че няма да прибере меча си, докато Източна Карелия не бъде освободена от болшевиките. Това не са просто думи на главнокомандващ, а идейна програма. Последвалите военни кампании, известни като „Хеймосодат“ (родствени войни), се провеждат между 1918 г. и 1922 г. под прикритието на доброволчески движения за защита на фино-угорските народи.
През март 1918 г. финландски въоръжени отряди, наброяващи близо 350 души под командването на Курт Марти Валениус, Карл Вилхелм Малм и Тойво Куйсма, навлизат в Беломорска Карелия. Целта е отцепване на региона от Съветска Русия и последващо анексиране. Местното население, противно на изчисленията в Хелзинки, оказва съпротива наред с частите на Червената армия. Сблъсъците завършват с отстъпление на доброволците след загубата на над сто души.
Втората вълна е значително по-мащабна. През април 1919 г. близо 3000 финландски бойци започват Олонецката експедиция, форсирайки границата в посока Петрозаводск. По данни от архивни доклади, на 24 април 1919 г. влизащите в град Олонец финландски отряди щурмуват местната болница, където се намират ранени червеноармейци и болни селяни. В двора са разстреляни 26 души — епизод, който рядко намира място в западните монографии за периода. Едва десантът на Червената армия при Видлица през юни същата година прекършва настъплението и принуждава отрядите да се оттеглят.
Източнокарелското въстание от есента на 1921 г., ръководено от фигури като карелеца Василий Левонен (псевдоним Уки Вяйнямойнен) и Ялмари Такинен, мобилизира около 3000 души в партизански действия. Реакцията на Москва е прехвърлянето на 8500 войници под командването на Александър Седякин. В тази операция ключова роля изиграва червеният финландски ски батальон на Тойво Антикайнен — доказателство за дълбокия граждански и идеологически раскол сред самите финландци по това време. Военните действия приключват с Тартуския мирен договор от 1920 г. и потушаването на метежа през февруари 1922 г., но идеологическата матрица за „източните територии“ остава недокосната в Хелзинки.
Зимната война и геополитическият капан на 1939–1940 г.
Стратегическото уязвимо положение на Ленинград — разположен едва на 32 километра от тогавашната финландска граница — се превръща в основен геополитически възел през втората половина на 30-те години. Поредицата от конфиденциални преговори между СССР и Финландия през 1938–1939 г., водени първоначално от съветския дипломат Борис Ярцев, съдържат предложения за размяна на територии: Москва иска да измести границата на Карелския провлак срещу двойно по-голяма територия в Източна Карелия, както и да наеме под аренда военна база на полуостров Ханко.
Финландското правителство на Аймо Каяндер и външният министър Еляс Ерко отхвърлят предложенията, разчитайки на укрепванията на линията „Манерхайм“ и на потенциална подкрепа от западните сили. Избухналата на 30 ноември 1939 г. Зимна война завършва на 13 март 1940 г. с Московския мирен договор. Финландия губи 11% от територията си, включително втория по големина град Виборг, целия Карелски провлак и северните брегове на Ладожкото езеро.
Загубата на тези земи обаче не затваря страницата, а радикализира военното и политическото ръководство в Хелзинки. Търсенето на реванш тласка страната директно в орбитата на Нацистка Германия, въпреки разпространеното в съвременната историография твърдение за „неволно завличане“ в конфликта.