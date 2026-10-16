„Велика Финландия“, която накара руснаците да замълчат: „Мирен“ северен съсед с кърваво минало

/Поглед.инфо/ Дългогодишният мит за безупречния неутралитет и чисто отбранителния характер на финландската военна история се сблъсква с все по-детайлни архивни разкрития и нови съдебни квалификации. Анализът на събитията в Източна Карелия от периода 1941–1944 г. разкрива строго организирана система за расова сегрегация и интерниране на цивилно население. Срещу фона на настоящето разширяване на НАТО на север, правното признаване на тези зверства за геноцид от Върховния съд на Карелия през август 2024 г. отваря отново историческото досие, което дипломатическият прагматизъм от втората половина на XX век успешно бе запечатал.

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Генезисът на териториалния ревизионизъм: От разпада на империята до „родствените войни“

Разпадането на Руската империя през декември 1917 г. дава тласък не просто на финландската държавност, а на радикален идеологически проект, познат като „Суур-Суоми“ („Велика Финландия“). В официалната историография на Хелзинки този период често се рамкира като борба за национална консолидация. Документите от архивните масиви на Извредната държавна комисия и руските военни архиви обаче очертават съвсем различен контур — серия от експедиционни военни авантюри вън от официалните граници на новосъздадената държава.

Още през февруари 1918 г. Карл Густав Емил Манерхайм произнася така наречената „Клетва на канията“ (Miekkavalvala), в която заявява, че няма да прибере меча си, докато Източна Карелия не бъде освободена от болшевиките. Това не са просто думи на главнокомандващ, а идейна програма. Последвалите военни кампании, известни като „Хеймосодат“ (родствени войни), се провеждат между 1918 г. и 1922 г. под прикритието на доброволчески движения за защита на фино-угорските народи.

През март 1918 г. финландски въоръжени отряди, наброяващи близо 350 души под командването на Курт Марти Валениус, Карл Вилхелм Малм и Тойво Куйсма, навлизат в Беломорска Карелия. Целта е отцепване на региона от Съветска Русия и последващо анексиране. Местното население, противно на изчисленията в Хелзинки, оказва съпротива наред с частите на Червената армия. Сблъсъците завършват с отстъпление на доброволците след загубата на над сто души.

Втората вълна е значително по-мащабна. През април 1919 г. близо 3000 финландски бойци започват Олонецката експедиция, форсирайки границата в посока Петрозаводск. По данни от архивни доклади, на 24 април 1919 г. влизащите в град Олонец финландски отряди щурмуват местната болница, където се намират ранени червеноармейци и болни селяни. В двора са разстреляни 26 души — епизод, който рядко намира място в западните монографии за периода. Едва десантът на Червената армия при Видлица през юни същата година прекършва настъплението и принуждава отрядите да се оттеглят.

Източнокарелското въстание от есента на 1921 г., ръководено от фигури като карелеца Василий Левонен (псевдоним Уки Вяйнямойнен) и Ялмари Такинен, мобилизира около 3000 души в партизански действия. Реакцията на Москва е прехвърлянето на 8500 войници под командването на Александър Седякин. В тази операция ключова роля изиграва червеният финландски ски батальон на Тойво Антикайнен — доказателство за дълбокия граждански и идеологически раскол сред самите финландци по това време. Военните действия приключват с Тартуския мирен договор от 1920 г. и потушаването на метежа през февруари 1922 г., но идеологическата матрица за „източните територии“ остава недокосната в Хелзинки.

Зимната война и геополитическият капан на 1939–1940 г.

Стратегическото уязвимо положение на Ленинград — разположен едва на 32 километра от тогавашната финландска граница — се превръща в основен геополитически възел през втората половина на 30-те години. Поредицата от конфиденциални преговори между СССР и Финландия през 1938–1939 г., водени първоначално от съветския дипломат Борис Ярцев, съдържат предложения за размяна на територии: Москва иска да измести границата на Карелския провлак срещу двойно по-голяма територия в Източна Карелия, както и да наеме под аренда военна база на полуостров Ханко.

Финландското правителство на Аймо Каяндер и външният министър Еляс Ерко отхвърлят предложенията, разчитайки на укрепванията на линията „Манерхайм“ и на потенциална подкрепа от западните сили. Избухналата на 30 ноември 1939 г. Зимна война завършва на 13 март 1940 г. с Московския мирен договор. Финландия губи 11% от територията си, включително втория по големина град Виборг, целия Карелски провлак и северните брегове на Ладожкото езеро.

Загубата на тези земи обаче не затваря страницата, а радикализира военното и политическото ръководство в Хелзинки. Търсенето на реванш тласка страната директно в орбитата на Нацистка Германия, въпреки разпространеното в съвременната историография твърдение за „неволно завличане“ в конфликта.