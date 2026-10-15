Защо над 11 хиляди непознати вируса стоят между мините и електрическите коли

/Поглед.инфо/ Под четири до шест километра водна колона, където слънчевата светлина спира да съществува, а налягането смазва стандартната хидравлика, лежи тиня, трупана с милиони години. Зоната Кларион-Клипъртън между Мексико и Хавай от десетилетия фигурира в геоложките доклади главно като складова наличност от кобалт, никел и манган. Залогът за въглеродния преход изглеждаше сравнително прост: пускат се тежките верижни машини, загребва се черната руда и батериите за електрическата автоиндустрия получават суровините си. Публикуваните наскоро данни от китайския изследователски екип на университета Чунцин в Nature Communications обаче вадят от седиментите структура, за която нито минният бизнес, нито Международният орган за морското дъно бяха подготвени. Над 11 000 напълно неизвестни на науката вирусни генома, капсулирани в пълна изолация, поставят логиката на индустриалния добив пред изключително неудобен въпрос.

За хората, прекарващи живота си в анализиране на архивни геологопроучвателни данни и проби от дълбоководни сондажи, океанското дъно никога не е било пустиня. Бавното утаяване на органичен материал създава анаеробна и химически агресивна среда, в която всяка биологична единица е принудена да развие нетрадиционна биохимия, за да оцелее.

През 2023 и 2024 година Китайската асоциация за проучване и разработване на океански минерални ресурси извади от зоната Кларион-Клипъртън над 60 проби от дънния седимент. Работата на екипа, воден от Боуен Хоу и Лилан Джанг от университета Чунцин, не се състоеше в търсене на медийни сензации, а в метагеномно секвениране на генетичния материал. Резултатът е депресиращ за всеки, който вярва, че съвременната наука е картографирала биосферата на планетата. От идентифицираните 11 742 вируса, общо 11 662 нямат абсолютно никакъв аналог в съществуващите световни бази данни. Застъпването на протеиновите групи с наличните референтни регистри е едва четири процента. Това означава, че над 99% от генетичната архитектура на тези вируси е за нас пълна интелектуална мъгла.

Трябва да се изчисти едно основно разминаване, което често възниква при повърхностния прочит на подобни съобщения. Тези вируси не са патогени, чакащи да излязат на повърхността и да инфектират човечеството. Физиката и биологията на шест километра дълбочина изключват подобни сценарии – тези организми са вируси по бактерии и археи (бактериофаги). Техният гостоприемник са древните микроорганизми, поддържащи биогеохимичния баланс на азота, сярата, фосфора и тежките метали на самата граница между тинята и скалната основа.

Морското дъно в тази част на Тихия океан е осеяно с така наречените феромарганови нодули – скалисти образувания с размерите на картоф, които са формирани в продължение на милиони години чрез бавно утаяване на метали около малки твърди ядра. За автомобилната индустрия това са просто хиляди тонове никел и кобалт, лежащи на открито. За микробиологията обаче това е матрица, върху която бактериите обработват токсичните за тях високи концентрации на тежки метали. Вирусите в този слой играят ролята на регулатор. Те контролират числеността на бактериалните популации и чрез разграждането на инфектираните клетки връщат азот и фосфор обратно в хранителната верига. Нещо повече – генетичният анализ показва, че много от тези вируси пренасят спомагателни метаболитни гени. Те буквално захранват бактериите с генетичен материал, който им позволява да понасят смазващото налягане, липсата на светлина и високата токсичност на металните съединения.