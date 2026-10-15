Китай и Пакистан започнаха първото си съвместно военно учение „Каракорум 2026“

Сред използваните системи са бронирани машини, артилерия, дронове и средства за противодействие на безпилотни апарати. Програмата включва обучение за управление на дронове, откриване и поразяване на цели в движение, далекобойна стрелба и съвместно командване.
Според китайски военни експерти ученията ще задълбочат доверието в сферата на отбраната между двете страни и ще подобрят оперативната съвместимост на армиите им.
В средата и втората половина на октомври двете армии са планирали и съвместни тренировки по управление на безпилотни летателни апарати, търсене и поразяване на цели в движение, далекобойна стрелба и съвместно командване. Програмата включва и практически упражнения с бойно участие.
Според китайското Министерство на отбраната ученията ще разширят обхвата на военното сътрудничество между двете държави и ще укрепят координацията им в борбата с тероризма.