Китай и Пакистан започнаха първото си съвместно военно учение „Каракорум 2026“

/Поглед.инфо/ На 14 октомври Китай и Пакистан започнаха първото си съвместно военно учение под кодовото име „Каракорум 2026“. То се провежда в тренировъчна база в град Корла, Синдзян-уйгурски автономен район в Северозападен Китай, и е насочено към съвместни антитерористични операции и прочистване на райони във високопланински условия.

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Сред използваните системи са бронирани машини, артилерия, дронове и средства за противодействие на безпилотни апарати. Програмата включва обучение за управление на дронове, откриване и поразяване на цели в движение, далекобойна стрелба и съвместно командване.

Според китайски военни експерти ученията ще задълбочат доверието в сферата на отбраната между двете страни и ще подобрят оперативната съвместимост на армиите им.

В средата и втората половина на октомври двете армии са планирали и съвместни тренировки по управление на безпилотни летателни апарати, търсене и поразяване на цели в движение, далекобойна стрелба и съвместно командване. Програмата включва и практически упражнения с бойно участие.

Според китайското Министерство на отбраната ученията ще разширят обхвата на военното сътрудничество между двете държави и ще укрепят координацията им в борбата с тероризма.