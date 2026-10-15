В списание „Циушъ“ ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин за строгото управление на ККП

/Поглед.инфо/ В брой 20 на списание „Циушъ“, който излиза на 16 октомври, ще бъде публикувана статия на Си Дзинпин, озаглавена „Насърчаване на всеобхватното и строго управление на партията чрез по-високи стандарти и по-конкретни мерки“.

В статията се подчертава необходимостта от по-решително изпълнение на основните решения и разпоредби на ЦК на ККП. Сред приоритетите са прилагането на новата концепция за развитие, насърчаването на висококачественото развитие, изграждането на нов модел на развитие, модернизирането на промишлеността и развитието на новите качествени производителни сили съобразно местните условия. Целта е решенията и разпоредбите на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП да бъдат изпълнени на практика.

Статията призовава също за по-голяма научна обоснованост и ефективност при ограничаването на властта чрез институционални механизми. За целта трябва да бъдат усъвършенствани правилата и механизмите за контрол, както и да се повиши ефективността на тяхното прилагане. Наред със строгия надзор следва да се насърчават регионите и ведомствата да търсят подходящи за конкретните условия начини за изпълнение на решенията на партийното ръководство.