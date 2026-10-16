Пан Гуншън: Глобалните дисбаланси не могат да бъдат преодолени чрез промени във валутните курсове

/Поглед.инфо/ На 15 октомври в Банкок се проведе третата за годината среща на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20. Сред обсъжданите теми бяха състоянието и перспективите пред световната икономика, както и реформите във финансовия сектор.

Управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън заяви, че глобалните дисбаланси не могат да бъдат преодолени единствено чрез корекции на валутните курсове. По думите му страните с дефицит и тези с излишък трябва да работят заедно за постигането на динамично равновесие в световната икономика.

Пан Гуншън посочи, че задълбочаването на геополитическите конфликти остава най-големият източник на несигурност за световната икономика. Той отбеляза, че китайската икономика продължава да се развива в положителна посока, с акцент върху качествения растеж, и заяви, че Китайската народна банка ще продължи да провежда умерено разхлабена парична политика.