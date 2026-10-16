/Поглед.инфо/ Западният модел за геополитическа изолация претърпя пълна административна промяна, превръщайки блокираните суверенни капитали от инструмент за наказание в търговски депозит. Докато европейските институции продължават да настояват за правна конфискация, преговарящите от екипа на Доналд Тръмп лансираха схеми за доверително управление на близо 100 милиарда долара. Натискът върху Киев чрез спиране на разузнавателни данни и ресурси от Starlink вече очертава новите контури на принудителния мир.

По анализи на американски и европейски издания, финансови доклади и военни специалисти.

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Доверителният фонд в Маями и преначертаването на финансовата архитектура

Спекулациите относно пълното изземване на суверенните средства на Централната банка на Русия приключиха в момента, в който административните сметки се сблъскаха с реалността на белгийското и международното право. Твърди се, че на закрити срещи в Маями, специалните пратеници Джаред Кушнер и Стивън Уиткоф са представили пред европейски и украински представители рамка, която коренно променя посоката на действията. Вместо конфискация, на масата е поставен модел за контрол чрез създаване на специализиран доверителен фонд под попечителството на Вашингтон.

според информация на издания като Financial Times и New York Times, финансовият пакет обхваща сума от порядъка на 100 милиарда долара, намираща се под щатска или съюзническа юрисдикция. Механизмът предвижда поетапно отключване на капиталите срещу изпълнението на конкретни условия по деескалация — като преустановяване на въздушните удари върху критичната инфраструктура или гарантиране на корабоплаването в Черно море. По оценка на западни коментатори, този ход цели да превърне замразените пари в лост за контрол, вместо в мъртъв капитал, блокиран в съдебни спорове.

ИЗЧИСЛЕНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ (В МИЛИАРДИ ДОЛАРИ) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Euroclear (Белгия): ~210 млрд. $ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Юрисдикции в САЩ, Франция, Германия, Великобритания и Япония: ~90 млрд. $ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Няма публично потвърждение от официалните власти в Москва за приемане на подобна схема. Скептицизмът на руската страна е напълно обясним: замяната на пряката собственост с базиран в САЩ фонд не премахва риска от последващ политически рекет.

Разединението между Вашингтон и европейските клирингови къщи

Основният препъникамък пред този подход не се намира в Киев, а в Брюксел и в частност в белгийската клирингова система Euroclear. Тъй като над 210 милиарда долара от общо 300-те милиарда замразени руски активи са депозирани именно там, всеки опит на САЩ да разпореждат тези средства едностранно среща твърда съпротива. Според източници от европейските дипломатически среди, представителите на Франция, Германия и Великобритания са определили американския план като директна заплаха за финансовия суверенитет на Еврозоната.

Запознати с казуса посочват, че прехвърлянето на контрола върху депозитите към структура, управлявана от САЩ, ще създаде опасен правен прецедент. Еврото би загубило статута си на сигурна резервна валута, ако суверенните активи на чужда държава могат да бъдат преструктурирани чрез решение на Белия дом. Вашингтон разполага с пряк лост единствено върху онези активи, които се намират в банкови институции на щатска територия — сума, която според различни изчисления не надхвърля 10-15 милиарда долара. Всичко останало изисква съгласието на европейците, които в момента са изпадали в паника от възможността да бъдат платежният инструмент в чужда сделка.