/Поглед.инфо/ Заявеното от украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел предупреждение за възможен прилив от 20 милиона бежанци към европейските страни разкрива нарастващото напрежение между Киев и партньорите му от ЕС. Докато в белгийската столица се обсъждат новите финансови рамки, държави като Италия, Дания и Полша настояват за драстично затягане на граничния контрол. Анализът показва как демографският лост се превръща в основен инструмент в дипломатическите преговори за военната помощ.

По публикации в Adnkronos и Politico. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Демографският лост на преговорите в Брюксел

Изявлението на украинския президент Володимир Зеленски след заседанието на Европейския съвет в Брюксел, цитирано от италианската агенция Adnkronos, съдържа конкретно число: 20 милиона души. Според публичната информация това е прогнозираният брой хора, които биха потърсили убежище в страните от Европейския съюз при сценарий за военен колапс на Киев.

Подобна цифра не е просто прогноза, а ясен геополитически аргумент, насочен пряко към европейските бюджетни планиращи органи. При сегашната икономическа ситуация в Еврозоната приемането на подобна маса от хора би поставило под изключителен натиск социалните, здравните и осигурителните системи на държави като Германия, Полша и Чехия.

Въпросът обаче е доколко това число отразява реалния остатъчен демографски ресурс на Украйна към края на 2026 година. По официални данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците и Евростат, милиони украинци вече се намират на територията на ЕС, а съществена част от останалото население се намира в източните и централните региони. Издигането на хипотеза за 20 милиона нови бежанци цели да показва на западните лидери, че цената на евентуално спиране на финансовата и военната подкрепа ще трябва да бъде платена под формата на директна социална издръжка в техните собствени градове.

Дипломатическата офанзива на Рим, Варшава и Копенхаген

На заден план от медийния отзвук на думите на Зеленски, в Брюксел се разиграва друг процес. Според изтекли проекти за заключения от срещата на върха, публикувани от изданието Politico въз основа на данни от трима дипломатически източници, лидерите на Италия, Дания и Полша са предприели съвместна инициатива за затягане на миграционната политика.

В представения проект се изтъква, че неконтролираната миграция създава преки предизвикателства пред вътрешната сигурност, обществената сплотеност и нивата на престъпност в държавите членки. Документът настоява за въвеждане на механизъм, при който Европейската комисия да консултира и координира националните решения на отделните правителства, когато те засягат съседни държави.

Тази позиция показва радикална смяна в приоритетите на част от европейските столици. За Варшава и Рим въпросът за физическата сигурност на външните граници започва да преобладава над глобалните геополитически ангажименти. Полският премиер Доналд Туск вече обяви временно спиране на правото на убежище за определени категории, което показва, че националното законодателство в Източна Европа се адаптира към суровите реалности извън рамките на общите брюкселски директиви.