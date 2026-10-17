Президентът на Ботсвана заяви готовност за разширяване на сътрудничеството с Китай

/Поглед.инфо/ По покана на председателя на КНР Си Дзинпин президентът на Ботсвана Дума Боко беше на държавно посещение в Китай от 12 до 17 октомври. В рамките на визитата той даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

При първото си посещение в Китай след встъпването си в длъжност Боко отбеляза, че развитието на страната през последните четири десетилетия е ценен опит за целия свят. След установяването на всеобхватно стратегическо партньорство между Китай и Ботсвана двете страни вече могат да разширят сътрудничеството си, като се възползват от потенциала на новите отношения.

Коментирайки нестабилността на международните пазари и натиска върху развиващите се страни, Боко подчерта, че политиката на Китай за нулеви мита за африканските държави открива нови възможности за развитие, укрепва взаимното доверие и се превръща във важен стълб на сътрудничеството в Глобалния Юг.