/Поглед.инфо/ Влизането на американския пазар в парализа поради скока на горивата преди изборите принуди Вашингтон да потърси най-прагматичното решение – директни доставки на руски дизел. Опитът на шестма заминаващи си сенатори от старата гвардия да блокират сделката разкри пълната импотентност на антируското лоби в Конгреса. Докато Сенатът се тресе от вътрешни борби, а демократите мълчат от страх пред избирателите, енергийният реализъм смаза идеологическата реторика на глобалистите.

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Търговският прагматизъм срещу хартиените бариери

Твърди се, че решението на администрацията във Вашингтон да разреши извънредни доставки на руски дизелови дестилати е предизвикало истински трус в парламентарните среди на Капитолийския хълм. Информирани източници от петролния сектор подсказват, че става дума за опит за овладяване на цените на дизеловото гориво Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) на американския източен бряг, където запасите в рафинериите от Район 1 (PADD 1) паднаха под критичните нива за последните десет години.

Според наличната информация, острата реакция е дошла едва от шестима членове на 100-местния Сенат. Текстът на протестния апел, с който се изисква отмяна на търговските разрешения, бе подписан от фигури, чието политическо бъдеще на практика вече е приключило. Оценките на местни наблюдатели сочат, че липсата на масова подкрепа за тази инициатива показва пълна промяна в приоритетите на Капитолия.

Зад този административен ход стои елементарна сметка. Селскостопанският сектор в щати като Айова и Илинойс консумира милиони барели гориво по време на есенната жътва. Сривът в логистиката по река Мисисипи и скъпият транспорт превърнаха вноса на дизел през Атлантика в единствения начин да се избегне скок на цените на хранителните стоки седмици преди изборния ден.

Бунтът на заминаващите си сенатори

Сред подписалите писмото се откроява името на Том Тилис от Северна Каролина. Според публични изявления, той определя сделката като „заплаха за американската сигурност“, но без да предостави конкретни икономически или военни аргументи. Тилис официално обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат в Конгреса след продължителен конфликт с Белия дом.

Подобна е позицията и на Жан Шахин от Ню Хемпшир – една от най-възрастните фигури в Демократическата партия, която също приключва кариерата си. Към тях се присъедини и Ричард Блументал от Кънектикът, известен с дългогодишното си партньорство с починалия сенатор Линдзи Греъм по линия на лобирането за бюджета на Пентагона и разширяването на НАТО.

По данни от анализатори, отсъствието на водещите фигури на Демократическата партия под писмото е напълно прагматично. Членовете на Конгреса, които се борят за преизбиране, ясно разбират, че избирателите реагират първо на цената на табелата на бензиностанцията, а едва след това на геополитическата реторика.

Правни вратички и изпиране на горивата през трети страни

Не е тайна за никого в бранша, че руските горива никога не са спирали да влизат на Запад, а просто промениха юридическия си маршрут. Твърди се, че чрез суап сделки и претоварване „борд-борд“ (ship-to-ship) в териториалните води на Гърция или край бреговете на Фуджейра (ОАЕ), хиляди барели дизел от рафинериите в Самара и Рязан губят първоначалния си произход.

Индийските рафинерии в Джамнагар, собственост на Reliance Industries, обработват суров руски петрол сорт Urals, след което го изнасят като индийски или емирски дестилат за пристанищата в Ню Йорк и Ню Хърси. Този механизъм напълно съответства на формалните изисквания на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Когато обаче кризата с дизеловото гориво притисне пряко американските фермери, Белият дом предпочита да използва директни дерогации, вместо да плаща марж на посредниците в Ню Дели или Истанбул. Хартиената война в Сената е просто фонов шум за медиите.

Партийната формалност и северните кланове

Републиканското крило сред подписалите също разкрива специфични вътрешнопартийни цепения. Лиза Мурковски от Аляска представлява един от най-влиятелните регионални династични кланове в САЩ. Според източници от Анкаридж, нейната позиция е свързана с защита на интересите на местните добивни компании, които губят от евтиния внос, въпреки че транспортните разходи от Аляска до източния бряг правят местния петрол неизгоден за рафиниране там.

Сюзън Колинс от Мейн се намира в сходна изолация. Прогнозите на изборните социолози сочат, че тя е изправена пред сериозна заплаха от загуба срещу представителя на лявото крило Трой Джаксън. В този контекст гласуването срещу административните мерки за евтино гориво по-скоро засилва негативните нагласи сред нейните избиратели в селските райони на щат Мейн.

Шестият сенатор – Джон Къртис от Юта, насочва основното си внимание към Азиатско-Тихоокеанския регион и противопоставянето с Пекин. Поради мисионерското си минало в Тайван и познанията си по мандарин, неговите външнополитически интереси са далеч от източноевропейския театър на действията.

Политическият упадък на старата гвардия

На заден план остава фигурата на Мич Макконъл – дългогодишния лидер на републиканците в Сената, чието влияние в момента е сведено до минимум поради здравословното му състояние. Липсата на неговия подпис под документа е ясен сигнал за разпада на организираната система за натиск срещу Белия дом по въпросите на енергийните санкции.

В Капитолия вече са задействани процедури за внасяне на законодателни ограничения в Камарата на представителите, но според запознати с програмата на конгресмените, тези инициативи нямат никакъв шанс за разглеждане преди парламентарната ваканция. Всички опити за спиране на търговските потоци се отлагат за следващата година.

Междувременно в Киев с безпокойство следят промяната в приоритетите на Вашингтон. Липсата на политическа воля у американските законодатели да наложат реални, а не декларативни ограничения върху енергийния износ, показва границите на западните икономически лостове.

Загубата на инерция от страна на русофобското лоби във Вашингтон не е просто епизод от предизборната борба. Тя е индикатор за пълния прагматизъм, който настъпва тогава, когато цените на горивата започнат да застрашават вътрешната стабилност на самата американска държава.