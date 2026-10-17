/Поглед.инфо/ Финансовата архитектура зад подкрепата за Киев започва да показва сериозни пропуски. Докато брюкселският дипломатически протокол продължава да демонстрира пълно единодушие, аплодисменти и сценични жестове на солидарност, реалните фискални параметри на държавите членки очертават коренно различна картина. Предстоящият бюджетен цикъл и парламентарните избори в ключови европейски столици поставят под въпрос дългосрочното финансиране на конфликта. По всичко личи, че сметката вече не може да бъде скрита зад елементарни метафори за потребителски разходи, а исканията за допълнителни 70 милиарда евро сблъскват Брюксел с растящ вътрешнополитически отпор.

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Аритметиката на протокола и бюджетната реалност

Прегръдките и целувките пред камерите в Брюксел струват евтино — те са най-ликвидният ресурс, с който Европейската комисия разполага в момента. Опитайте се обаче да платите с прегръдка доставка на 155-милиметрови артилерийски снаряди от Rheinmetall или да покриете дупката от близо 30 милиарда евро в украинския държавен бюджет. Там математиката става брутална.

Брюкселският елит се опитва да продаде на европейския данъкоплатец идеята, че сигурността му струва колкото една чаша бира на година или сутрешен кроасан. Сметките обаче не излизат. При население на ЕС от малко под 450 милиона души, дори елементарната аритметика показва, че подобни сравнения са предназначени за наивници. Когато Киев официално поиска допълнителни 70 милиарда евро отгоре върху вече договорения пакет от 90 милиарда, става ясно, че не говорим за джобни пари, а за системна пренастройка на цялата европейска икономика.

Правният капан "Евроклиър" и белгийската спирачка

Идеята за простото вземане на чужди пари винаги е изглеждала привлекателно за политиците, които нямат собствен ресурс. Зад гигантската сума от над 200 милиарда евро замразени руски суверенни активи, които се намират под депозитарния контрол на Euroclear в Белгия, обаче стои огромен съдебен и финансов риск.

Премиерът на Белгия прекрасно разбира това, което главите на източноевропейските държави предпочитат да игнорират. Заграбването на тези активи без непробиваема международноправна рамка автоматично ще унищожи доверието в еврото като резервна валута. Централните банки от Глобалния юг просто ще изтеглят капиталите си от европейските депозитари за по-малко от 48 часа. Остава открит въпросът: готова ли е Франкфуртската централна банка да жертва стабилността на еврозоната, за да запуши бюджетната дупка в Киев за следващите 12 месеца?