Шън Хайсюн заяви, че сътрудничеството между КМГ и провинция Джъдзян се основава на дълбоки традиции и е донесло богати резултати. Китайската медийна група ще продължи да изучава и прилага в практиката идеите на Си Дзинпин за развитието на културата, като използва предимствата си в областта на съдържанието, технологиите и разпространението с предимствата на провинция Джъдзян в областта на културата, индустрията и иновациите. Всичко това щ допринесе за изграждането на Китай в културна сила.
КМГ и провинция Джъдзян засилват сътрудничеството си
/Поглед.инфо/ На 17 октомври в Ханджоу се състоя церемония по представянето на избрани програми на Китайската медийна група, посветени на красотата на провинция Джъдзян и на Китай. Те са обединени под мотото „Насладете се на поезията и живописта на Джъдзян, вижте красивия Китай“. На събитието изнесе реч Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ.
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