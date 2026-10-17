Първият в света износ на плаваща АЕЦ: Русия и Индонезия подписаха договора за PEB-100

По публикации на чуждестранни аналитични издания и съобщения на Министерството на транспорта на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
ЯДРЕНИЯТ ЛИЗИНГ КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ
Оповестеното споразумение между руската държавна корпорация „Росатом“ и индонезийската PT Pembangkit Listrik Nuklir за доставката на два плаващи атомни енергийни блока (PEB-100) на остров Халмахера не е просто търговски договор за продажба на ток. Според публикуваните данни, проектът предвижда инсталирането на 200 мегавата генерираща мощност в провинция Северно Малуку. Важният детайл тук не се изчерпва с факта, че това е първият в световната практика договор за износ на електроенергия от мобилно ядрено съоръжение.
Същинският залог е свързан с правната и финансова схема на операцията. Прилагането на модела BOO (Build, Own, Operate — изграждане, притежаване, експлоатация) означава, че Джакарта не купува самия реактор като инфраструктурен обект. Индонезийската държава купува крайната услуга — мегаватчас измерена електроенергия. Цялата административна, екологична и техническа тежест по ядрения горивен цикъл, поддръжката и евентуалното извеждане от експлоатация остава за сметка на руския оператор.
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| АРХИТЕКТУРА НА МОДЕЛА BOO (РЕАКЦИЯ) |
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| [ РОСАТОМ / РУСИЯ ] |
| │ - Собственост върху плаващия блок PEB-100 |
| │ - Доставка на ураново гориво и управление на ОЯГ |
| │ - Техническа поддръжка и извеждане от експлоатация |
| │ |
| └───> Доставка на електроенергия (200 MW) ───┐ |
| │ |
| [ ИНДОНЕЗИЯ / PT Pembangkit Listrik Nuklir ] │ |
| │ - Фиксирано плащане за консумирана мощност│ |
| │ - Нулев ангажимент към ядрения цикъл │ |
| │ ▼ |
| └─────────────────────────────> [ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК WEDA BAY ] |
| - Преработка на никелова руда |
| - Суровини за EV батерии |
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Този подход елиминира основното спирачно стъпало пред развиващите се страни — липсата на собствена специализирана регулаторна рамка, липсата на висококвалифициран персонален ресурс и астрономическите разходи за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ). В условията на геополитическа нестабилност подобно технологично обвързване сключва дългосрочен пакт. Срокът на експлоатация на подобни блокове с последователни презареждания и заводски ремонти може да достигне между 60 и 80 години.