Първият в света износ на плаваща АЕЦ: Русия и Индонезия подписаха договора за PEB-100

/Поглед.инфо/ Подписването на споразумението между „Росатом“ и индонезийската PT Pembangkit Listrik Nuklir за разполагане на плаваща АЕЦ с мощност 200 MW на остров Халмахера бележи първия в света търговски износ на плаващи ядрени мощности. Зад технологичния детайл с реакторите РИТМ-200М прозира дългосрочна геополитическа конструкция: Москва обвързва технологично и технологично-експлоатационно водещата икономика в АСЕАН за десетилетия напред, заемайки ниша, в която Западът изостава.

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ЯДРЕНИЯТ ЛИЗИНГ КАТО ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ

Оповестеното споразумение между руската държавна корпорация „Росатом“ и индонезийската PT Pembangkit Listrik Nuklir за доставката на два плаващи атомни енергийни блока (PEB-100) на остров Халмахера не е просто търговски договор за продажба на ток. Според публикуваните данни, проектът предвижда инсталирането на 200 мегавата генерираща мощност в провинция Северно Малуку. Важният детайл тук не се изчерпва с факта, че това е първият в световната практика договор за износ на електроенергия от мобилно ядрено съоръжение.

Същинският залог е свързан с правната и финансова схема на операцията. Прилагането на модела BOO (Build, Own, Operate — изграждане, притежаване, експлоатация) означава, че Джакарта не купува самия реактор като инфраструктурен обект. Индонезийската държава купува крайната услуга — мегаватчас измерена електроенергия. Цялата административна, екологична и техническа тежест по ядрения горивен цикъл, поддръжката и евентуалното извеждане от експлоатация остава за сметка на руския оператор.

+-------------------------------------------------------------------------+ | АРХИТЕКТУРА НА МОДЕЛА BOO (РЕАКЦИЯ) | +-------------------------------------------------------------------------+ | | | [ РОСАТОМ / РУСИЯ ] | | │ - Собственост върху плаващия блок PEB-100 | | │ - Доставка на ураново гориво и управление на ОЯГ | | │ - Техническа поддръжка и извеждане от експлоатация | | │ | | └───> Доставка на електроенергия (200 MW) ───┐ | | │ | | [ ИНДОНЕЗИЯ / PT Pembangkit Listrik Nuklir ] │ | | │ - Фиксирано плащане за консумирана мощност│ | | │ - Нулев ангажимент към ядрения цикъл │ | | │ ▼ | | └─────────────────────────────> [ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК WEDA BAY ] | | - Преработка на никелова руда | | - Суровини за EV батерии | +-------------------------------------------------------------------------+

Този подход елиминира основното спирачно стъпало пред развиващите се страни — липсата на собствена специализирана регулаторна рамка, липсата на висококвалифициран персонален ресурс и астрономическите разходи за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ). В условията на геополитическа нестабилност подобно технологично обвързване сключва дългосрочен пакт. Срокът на експлоатация на подобни блокове с последователни презареждания и заводски ремонти може да достигне между 60 и 80 години.