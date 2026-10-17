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Протести, арести и викове „Аллах Акбар“ пред азербайджанските училища: Секуларизмът в Баку под натиска на уличния ислямизъм

/Поглед.инфо/ Вълната от протести в Азербайджан, провокирана от въвеждането на стриктни изисквания за светско облекло в държавните училища, изведе на повърхността дълбоки религиозни и геополитически противоречия. Забраната за носене на хиджаб в образователните институции не просто предизвика сблъсъци между родители, ученици и полиция в Баку, но задейства остър задочен конфликт между управляващите елити в Азербайджан и Турция. Докато властите в Баку определят спазването на правилата за училищни униформи като защита на конституционния светски характер на държавата, консервативните кръгове в Анкара виждат в това посегателство срещу ислямските ценности. Конфликтът оголва границите на геополитическата ос между двете държави и поставя под въпрос стабилността на регионалните им проекти.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 12644 прочитания
Протести, арести и викове „Аллах Акбар“ пред азербайджанските училища: Секуларизмът в Баку под натиска на уличния ислямизъм
ИИ генерирана
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ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ДРЕСКОД КАТО ФУТИЛ НА ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ВЗРИВ

Официалните съобщения на Министерството на вътрешните работи на Азербайджан от 12 октомври 2026 г., отчитащи 37 задържани лица при протести в Баку, маркират само видимата повърхност на много по-дълбок институционален дебат. Формалният повод — прилагането на наредбата за единни училищни униформи — се сблъска с твърдия отпор на вярващи семейства. Напрежението ескалира бързо: разпространените в мрежата кадри показват ученички с хиджаб, на които е отказан достъп до учебните стаи, както и групи деца, провеждащи импровизирани протестни събирания пред училищните сгради.

Според изявления на азербайджанската полиция, отделни групи са предизвикали конфликти с педагогическия персонал, нанесли са щети на държавно имущество и са блокирали пътното движение. МВР определи тези действия като грубо нарушение на обществения ред. Вярващите среди обаче твърдят, че става дума за дискриминационна практика, която фактически блокира достъпа до образование за момичета, спазващи религиозните си традиции.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              ДИНАМИКА НА СБЛЪСЪКА ОКОЛО УЧИЛИЩНИЯ ДРЕСКОД               │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ Административна мярка         │ Реакция на обществеността               │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Въвеждане на единна светска   │ Масови събирания пред училища в Баку;   │
│ униформа в държавните училища │ откази за посещение на учебни часове    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Забрана за религиозни символи │ Остри критики от турски медии и партии; │
│ и забрадки в класните стаи    │ обвинения в незачитане на исляма        │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Полицейски арести и санкции   │ Официални изявления от Милли Меджлис    │
│ срещу протестиращите          │ срещу "чуждестранна намеса"              │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Тази ситуация преповтаря събитията от периода 2010–2011 г., когато тогавашното министерство на образованието също направи опит да затегне правилата за облеклото. Тогава процесът бе съпроводен от арести, съдебни дела и тежки присъди за активисти от Ислямската партия на Азербайджан. Очевидно е, че административните мерки за тринадесет години не са неутрализирали социалното напрежение по оста "светска държава — религиозна идентичност".

НЕВЪЗМОЖНАТА МЕДИАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ДУХОВЕНСТВО

Реакцията на официалните религиозни институции разкрива системните дефекти на модела, при който държавата се опитва да контролира духовното пространство. Върховният мюфтия на Азербайджан и председател на Управлението на мюсюлманите на Кавказ, шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде, направи изявление, целящо да тушира общественото недоволство. Той заяви, че в републиката липсва нормативна забрана за носене на хиджаб на обществени места, а ограниченията в училищата произтичат единствено от вътрешните правилници за униформите.

Пашазаде подчерта, че съгласно Конституцията религията е отделена от държавата, а образователната система притежава строго светски характер. В условията на уличен бунт обаче подобна правна аргументация изглежда неспособна да убеди протестиращите. Държавното духовенство, оформено още в късния съветски период и интегрирано в административната вертикала на президента Илхам Алиев, губи авторитет сред младите ислямски общности. Вярващите възприемат Пашазаде не като независим авторитет, а като държавен чиновник, натоварен със задачата да легитимира правителствените решения.

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