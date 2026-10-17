Китай емитира специални свръхдългосрочни държавни облигации за 1,3 трилиона юана

/Поглед.инфо/ Китай приключи емитирането за тази година на специални свръхдългосрочни държавни облигации на обща стойност 1,3 трилиона юана, или около 193 милиарда щатски долара. Средствата са предназначени за изпълнението на национални стратегии, укрепване на сигурността в ключови области, модернизация на оборудването и стимулиране на потреблението.

От общата сума 800 милиарда юана са заделени за стратегически проекти и укрепване на сигурността. Други 250 милиарда юана подкрепят програмите за замяна на стари потребителски стоки с нови, а 200 милиарда са предназначени за обновяване на оборудването. Останалите 50 милиарда юана ще финансират специален механизъм за координация между фискалната и финансовата политика с цел стимулиране на вътрешното търсене.

Данните показват, че през първите осем месеца на годината програмите за обновяване на стоки са обхванали 208 милиона сделки. Продажбите включват 5,35 милиона автомобила, над 91 милиона домакински уреда и 108 милиона дигитални и интелигентни продукта.