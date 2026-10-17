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Анастасия Гешева: Европа върви към политически взрив, а България още чака разрешение да мисли!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво ще се случи с Европа, когато войната в Украйна приключи? Защо НАТО публично демонстрира планове за сблъсък с Русия? Във втората част на разговора ми с Анастасия Гешева поставяме въпросите, от които европейските управляващи предпочитат да бягат. Гостенката ми прогнозира тежка криза на европейския политически елит, коментира възможната съдба на Зеленски и отправя шокиращо предложение към него – да се предаде на Москва! Може ли Русия да се окаже единственият спасител на Европа? И защо България пропуска историческия си шанс да стане мост между два враждуващи свята?
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Айнис Петкус: Купиха политиците, а сега искат народите да платят с кръвта си!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява Европа и защо нейните политически елити продължават да залагат на войната? Във втората част на разговора ми с литовския анализатор Айнис Петкус навлизаме в механизмите на властта, корупцията и глобалното подчинение. Гостът ми отправя тежки обвинения към прибалтийските управляващи, Кая Калас и европейското ръководство. Обсъждаме и една още по-опасна перспектива: подготвя ли се свят, в който националните държави ще отстъпят пред корпорациите, банките и цифровия контрол? Защо Русия се оказва пречка пред този проект и има ли изход от конфликта?17.10.2026 20:23
Зеленски постави ултиматум в Брюксел: 20 милиона бежанци или продължаване на финансирането
/Поглед.инфо/ Заявеното от украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел предупреждение за възможен прилив от 20 милиона бежанци към европейските страни разкрива нарастващото напрежение между Киев и партньорите му от ЕС. Докато в белгийската столица се обсъждат новите финансови рамки, държави като Италия, Дания и Полша настояват за драстично затягане на граничния контрол. Анализът показва как демографският лост се превръща в основен инструмент в дипломатическите преговори за военната помощ.17.10.2026 17:01
НАТО отрича планове за блокада на Калининград, докато развива автономни мрежи на източния си фланг
/Поглед.инфо/ Твърденията на Върховния главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич пред германското списание Der Spiegel, че алиансът няма намерение да атакува или блокира Калининградска област, влизат в пряка противоположност с представените във Варшава концепции за високоточно изолиране на ексклава. Текстът анализира парадокса между декларативния мир на генералите, изграждането на безпилотни стени на източния фланг и реалния рискови праг.17.10.2026 16:45
Белият дом спря 500-процентовите мита срещу Москва с позоваване на „националния интерес“
/Поглед.инфо/ Броени часове преди планираното влизане в сила на новия пакет от ограничения срещу Москва, американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която замрази разпоредбите на т.нар. Закон „Греъм“. Отмяната засяга както драстичните 500-процентови мита върху руски стоки, така и 100-процентовите налози за държавите, купуващи най-големи количества руски енергоресурси. Белият дом се позова на националния интерес, запазвайки обаче досега действащите санкционни режими и засилвайки наблюденията.17.10.2026 16:30
Елисейските прегръдки в Брюксел не могат да покрият дефицита от 30 милиарда в бюджета на Киев
/Поглед.инфо/ Финансовата архитектура зад подкрепата за Киев започва да показва сериозни пропуски. Докато брюкселският дипломатически протокол продължава да демонстрира пълно единодушие, аплодисменти и сценични жестове на солидарност, реалните фискални параметри на държавите членки очертават коренно различна картина. Предстоящият бюджетен цикъл и парламентарните избори в ключови европейски столици поставят под въпрос дългосрочното финансиране на конфликта. По всичко личи, че сметката вече не може да бъде скрита зад елементарни метафори за потребителски разходи, а исканията за допълнителни 70 милиарда евро сблъскват Брюксел с растящ вътрешнополитически отпор.17.10.2026 16:15
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