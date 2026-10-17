Анастасия Гешева: Европа върви към политически взрив, а България още чака разрешение да мисли!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво ще се случи с Европа, когато войната в Украйна приключи? Защо НАТО публично демонстрира планове за сблъсък с Русия? Във втората част на разговора ми с Анастасия Гешева поставяме въпросите, от които европейските управляващи предпочитат да бягат. Гостенката ми прогнозира тежка криза на европейския политически елит, коментира възможната съдба на Зеленски и отправя шокиращо предложение към него – да се предаде на Москва! Може ли Русия да се окаже единственият спасител на Европа? И защо България пропуска историческия си шанс да стане мост между два враждуващи свята?