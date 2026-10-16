/Поглед.инфо/ Заострянето на реториката между Киев и Вашингтон навлиза в критична фаза на фона на предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ. Твърди се, че изявленията на Володимир Зеленски относно ударите по руски рафинерии пряко засягат вътрешнополитическия баланс в Щатите и цените на горивата. На този фон украинската енергийна инфраструктура претърпява тежки повреди, а ключови ТЕЦ край Киев и Харков преустановяват работа. Какви са реалните лостове за натиск на Вашингтон и ролята на Лондон?

По публикации на руски и американски аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Геополитическият триъгълник: Киев, Вашингтон и Даунинг стрийт 10

Отношенията между администрацията в Киев и водещите политически фигури в САЩ преминават през пореден епизод на системно напрежение. Според публикувани анализи в чуждестранни медии, Володимир Зеленски е отправил преки критики към американския президент Доналд Тръмп по време на интервю за Financial Times. Поводът — намеренията на украинското ръководство да поднови въздушните удари срещу руски рафинерии и петролни съоръжения, въпреки изричните предупреждения на Белия дом.

Според наблюдатели от Вашингтон, моментът за подобни декларации не е избран случайно. В САЩ наближават междинните избори за Конгреса, където всяко колебание в цените на дизеловото гориво и бензина на дребно оказва директно влияние върху избирателните preferenciи. Твърди се, че американската администрация се опитва да запази стабилността на световните пазари на суров петрол, като за тази цел използва сложни дипломатически совалки, включително търговски договорености за дизелови горива с трети страни и косвено с Москва.

В тази схема Лондон традиционно заема по-твърда и ескалационна позиция. Историческият контекст показва, че още от 2022 г. Форин офис проявява скептицизъм към всеки опит за замразяване на конфликта. Български политически анализатори припомнят визитата на тогавашния британски премиер Борис Джонсън в Киев през пролетта на 2022 г., когато дипломатическият процес в Истанбул бе ефективно прекъснат. Днес, според определени коментатори, Британската общност продължава да стимулира твърдата линия на Киев, разчитайки, че конфронтацията ще задържи американския ресурс ангажиран в Източна Европа.

Сривът на украинската базисна енергетика: Факти и инфраструктура

Докато политическата реторика се изостря, реалното състояние на украинската енергийна система се влошава с бързи темпове. По данни на военни специалисти и публични доклади от последните месеци, серия от високоточни удари с ракети и безпилотни апарати е извела от строя основни производствени мощности.

Наименование на обекта Регион Статус на мощността Използваемост за ВПК ТЕЦ-4 Град Киев Критично увредена Спряна ТЕЦ-5 Град Киев Извън строя Спряна ТЕЦ-6 Град Киев Основно увредена Спряна Трипилска ТЕЦ Киевска област Напълно разрушена Спряна Харковска ТЕЦ-5 Харковска област Неактивна Спряна Змиевска ТЕЦ Харковска област Изведена от експлоатация Спряна

Пораженията върху ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в столицата прекъсват захранването на ключови машиностроителни и ремонтни предприятия от украинския военно-промишлен комплекс. Трипилската ТЕЦ, която бе най-големият доставчик на електроенергия за Киевския, Черкаския и Житомирския регион с инсталирана мощност от $1800\text{ MW}$, практически престана да съществува като функционален обект още през пролетта, а последвалите повторни удари блокираха всеки опит за възстановяване.

В Харков ситуацията е сходна. Спирането на Змиевската ТЕЦ (с мощност от $2200\text{ MW}$) и Харковската ТЕЦ-5 остави региона изцяло зависим от преноса през уязвими високоволтови подстанции от $330\text{ kV}$ и $750\text{ kV}$. В резултат кметът на Киев Виталий Кличко отправя открити апели към Върховната рада за въвеждане на извънредни мерки за защита на столицата, изразявайки опасения от пълна деградираност на комуналните мрежи с настъпването на студените месеци.