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Защо Земята е единствената планета с гранитна кора

/Поглед.инфо/ Слънчевата система е пълна с базалт, прах и вулканичен шлак, но когато опира до гранит, Земята се оказва аномалия. Скалата, която приемаме за даденост под краката си, липсва на съседните планети. Дали Венера крие гранитни фундаментални плочи под токсичната си атмосфера, или липсата на течаща вода и повърхностна ерозия окончателно затваря вратата за образуването на континентална кора от земен тип? Геоложките данни, архивните анализи и физическите лимити на скалите показват, че без реки, ветрове и тектоничен транспорт, нито една планета не може да изгради истински гранитен фундамент.

Деж. редактор - Александра Докова 4267 прочитания
Защо Земята е единствената планета с гранитна кора
ИИ генерирана
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Гранитът е тихият и невидим архитект на всичко, което познаваме като суша. Свикнали сме да го приемаме за стандартната "плът" на планетарната кора, но припокриването на този термин с реалността извън орбитата ни се сблъсква с тежък геоложки стенопис. Слънчевата система в по-голямата си част е монотонно, базалтово пустинно място. Можете да пробиете повърхността на Луната, да гребете от праха на Марс или да анализирате данните от радиолокацията на Венера – навсякъде доминират вискозни, богати на желязо и магнезий базалти. Гранитът, със своята специфична силициева структура и специфично ниско тегло, е пълна аномалия.

Някои планетолози опитват да открият следи от "кисела" магма на Венера, визирайки специфичните издигнати плата, познати като тесери, или масива в основата на платото Ищар. Хипотезата звучи привлекателно, защото предполага наличие на древни океани и по-мек климат в ранната история на втората планета. Проблемът е, че когато свалим слоя на теоретичните модели и погледнем физическите измервания, преките доказателства липсват. Радарните данни от мисията „Магелан“, проведена между 1989 и 1994 година, показваха изключително грапави, деформирани структури, но не и химическия подпис на истинския гранит. Данните от съветските кацаеми апарати от серията „Венера“ (по-специално радиометричните анализи на „Венера-13“ и „Венера-14“ през март 1982 г.) потвърдиха за пореден път състава на класически алкални базалти, а не на леки силициеви скали.

За да се разбере защо гранитът е толкова труден за получаване, трябва да се излезе от романтичните представи за магмените изригвания. Гранитът не е просто изстинала лава. Той е продукт на сурова, бавна и изключително сложна метаморфоза, която изисква критични количества вода, огромно налягане и най-вече време. Основната хипотеза за земния гранит стъпва върху процеса на субдукция – когато океанската базалтова кора потъва под континенталната плоча, носейки със себе си огромни количества хидратирани минерали и утаечни скали. При достигане на дълбочини от 100 до 200 километра, под въздействието на високата температура и налягане, настъпва частично топене. Водата сваля точката на топене на силикатите, образувайки вискозна магма, която бавно се издига и кристализира под повърхността.

Тук обаче идва първата сериозна пробойна в универсалността на този процес. Гранитът е комбинация от фракции с коренно различни температури на кристализация – кварц, фелдшпат, слюда. Ако го охладиш бързо, получаваш просто друго вулканично стъкло или финозърнест риолит, а не тежката, едрозърнеста матрица на гранита. Океанското дъно на Земята, макар да е постоянно подложено на контакт с вода, произвежда почти изцяло базалт, защото охлаждането там е твърде директно и липсва необходимият изолационен слой от покривни седименти.

Втората голяма хипотеза за зараждането на първичните гранитни ядра – древните кратони – ни връща още по-назад в историята, към процесите на физическо разрушаване на повърхността. За да може един вулканичен конус или кратерен ръб да се превърне в кварцов пясък, а този пясък да се утаи в дълбоки падини и по-късно да бъде претопен в гранит, е необходима развита атмосфера и хидросфера. Не просто статична газова обвивка, а динамична система от реки, ветрове и температурни колебания, способна да извърши колосална механична работа.

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