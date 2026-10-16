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Проф. Нина Дюлгерова: Географията победи Вашингтон! Русия остава господар на голямата игра!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Докато европейските столици говорят за изолацията на Русия, в Евразия се случват процеси, които поставят под съмнение цялата западна стратегия. Защо Путин събира лидерите на постсъветското пространство? Какво означава присъствието на Иран? Може ли Брюксел да изгради нови коридори, заобикаляйки Москва? И как изборите в САЩ, Бразилия и Израел могат да променят световния баланс? Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова търсим отговорите зад политическия шум. Говорим и за България – за президентските избори, липсата на истински лидери и властта, която остава извън президентството.
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Яков Кедми: Ако НАТО нападне Русия, европейските столици ще платят страшна цена!
/Поглед.инфо/ Може ли Европа да предизвика война с Русия, без да разполага със средства да се защити от последствията? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми обсъждаме опасната игра на НАТО с Калининград и Балтийско море, руско-китайското сближаване и ядрените сценарии на Запада. Кедми отправя изключително остри предупреждения към европейските лидери, поставя под съмнение военните им възможности и разкрива слабостите на американската оръжейна индустрия. Защо изкуственият интелект няма да замени истинските командири и какво е действителното наследство на Айзенхауер?16.10.2026 18:30
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