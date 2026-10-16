Проф. Нина Дюлгерова: Географията победи Вашингтон! Русия остава господар на голямата игра!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Докато европейските столици говорят за изолацията на Русия, в Евразия се случват процеси, които поставят под съмнение цялата западна стратегия. Защо Путин събира лидерите на постсъветското пространство? Какво означава присъствието на Иран? Може ли Брюксел да изгради нови коридори, заобикаляйки Москва? И как изборите в САЩ, Бразилия и Израел могат да променят световния баланс? Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова търсим отговорите зад политическия шум. Говорим и за България – за президентските избори, липсата на истински лидери и властта, която остава извън президентството.