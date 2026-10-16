/Поглед.инфо/ Южнокорейският автомобилен сектор и дипломатическите среди изпращат последователни сигнали за преразглеждане на търговското си присъствие в Евразия. Според изявления на дипломатически представители в Москва, концерните Hyundai и Kia извършват повторни проучвания на руския пазар. На заден план остават търговските търкания между Сеул и Западна Европа, както и споровете около изтичането на информация за севернокорейски пленници, довели до отзоваването на южнокорейския посланик от Киев.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади на икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм на Сеул срещу западната санкционна архитектура

Твърди се, че южнокорейският автопром се намира пред повратна точка, която заплашва да пренареди пазарните дялoве в Източна Европа. По думите на посланика на Южна Корея в Русия Лий Сок-бе, два от най-големите автомобилни производители в страната — Hyundai Motor Company и Kia Corporation — са започнали пазарни сондирания за потенциално възобновяване на търговските си операции.

Официални потвърждения за окончателно решение от централите в Сеул все още липсват. Въпреки това изявлението идва непосредствено след поредния дипломатически сблъсък между Сеул и Киев, предизвикан от неоторизирано изтичане на чувствителна оперативна информация относно севернокорейски военнослужещи.

Зад тази дипломатическа фасада се крият сухи икономически изчисления. През 2021 г. корейските производители държаха малко над 22% от общия пазар на нови леки автомобили и кросоувъри в Руската федерация. Модели като Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris бяха сред петте най-продавани превозни средства в региона. Спирането на поточното производство в завода в Санкт Петербург и последвалата продажба на активите с опция за обратно изкупуване нанесе сериозни финансови щети върху балансите на компаниите.

Загубата на пазарни позиции и натискът от китайския износ

Загубеният дял не остана празен. Той бе бързо усвоен от китайски държавни и private автомобилни концерни като Chery, Haval, Geely и Changan. По оценки на автомобилни аналитици, китайските марки са установили контрол върху над 60% от продажбите на нови автомобили.

Оценка на пазарния дял на новите автомобили в Русия (2021 г. vs. текущо състояние) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2021 г. │ [████████████] Корейски марки (22%) | [███] Китайски (7%) Текущо │ [█] Корейски (<2%) | [████████████████████] Китайски (>60%) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Опитът на корейците да запазят правата върху търговските марки чрез подаване на заявки към Роспатент бе официално определен като „рутинна административна процедура за защита на интелектуалната собственост“. Анализаторите обаче отбелязват, че подобни стъпки рядко се правят без намерение за последващо търговско използване.