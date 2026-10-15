Дървеният бог от Урал, който е два пъти по-стар от пирамидите

/Поглед.инфо/ През януари 1890 година на четири метра дълбочина в торфището Шигир край днешния Кировград, златотърсачите на графиня Полева изваждат от калта не просто черни парчета вкаменено дърво. Без да подозират, работниците отварят анатомичен прорез в представите за зараждането на културата. Извадената от анаеробната тиня лиственица се оказва най-старата дървена скулптура, позната на академичния свят – артефакт, издялан с боброви зъби, който стои рамо до рамо с Гьобекли тепе и разтърсва комфортния близкоизточен монопол върху зората на цивилизацията.

Анатомия на една торфена консервация

Ако въпросната лиственица бе паднала върху сухата уралска тайга, щеше да изгние за половин век. Късметът на археолозите обаче се крие в токсичната, лишена от кислород среда на торфеното блато. Киселинният състав и пълната липса на аеробни бактерии капсулират дървесината в продължение на хилядолетия, превръщайки я в почти вечен органичен архив. Скулптурата не е била забита в земята – подобна грешка би разрушила основата ѝ бързо. Изследването на следите по дървото показва, че триметровото тяло най-вероятно е било прикрепено към ствол на дърво или каменна скала, издигайки се над древните ловци-събирачи като геометричен маркер за територия или духовен център.

Оригиналните скици, направени от уредника на Екатеринбургския музей професор Лобанов през XIX век, фиксират цялостната конструкция с височина от поне 5,3 метра. Години по-късно, в хаоса на революциите, изложбените премествания и откровено престъпната небрежност на музейните складове, близо два метра от долните фрагменти изчезват безследно. Днес за тях съдим единствено по пожълтелите рисунки от архивите. Останалото тяло представлява прав, дебел труп с прецизно изрязани геометрични орнаменти – зигзаги, четириъгълници, кръгове – и общо седем антропоморфни лица. Централната глава доминира в горната част с триизмерен обем, докато останалите шест са врязани плоско по протежение на повърхността.

Методологическият шок на радиовъглеродния анализ

Когато през 1997 г. руски изследователи за първи път подлагат вътрешните слоеве на идола на радиовъглероден анализ, научната общност реагира с напълно разбираем скептицизъм. Датата от 9500 години преди новата ера изглеждаше като лабораторна грешка, замърсяване на пробата с торфени хуминови киселини или просто методологическа фатална пробойна. Никой в научния свят не бе подготвен за идеята, че ловци от мезолита, живеещи в суровите условия на Урал веднага след свличането на ледниците, притежават комплексна монументална символика, сложна митология и техническо време за изработване на подобно съоръжение.

Десетилетия наред консервативният академичен елит предпочиташе да третира находката от Кировград като странен регионален анахронизъм. Ситуацията обаче се промени коренно през 2015 година, когато екип от германски изследователи от Долносаксонското бюро за опазване на културното наследство пое анализите. Използвайки ускорителна масс-спектрометрия (AMS) върху проби от микроскопични вътрешни пръстени на лиственицата, лабораторията в Манхайм извади още по-смразяващи данни. Дървото е било посечено преди около 11 600 години. По-късните корегирани анализи, публикувани през 2021 г., отчетоха и възрастта на самото дърво – то е било на 157 години, когато е било поведено от праисторическото длето. Това заковава датата на изработване точно на 12 250 години от днешна дата – самата граница между плейстоцена и холоцена.