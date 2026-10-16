Абонирай се
Свят

670 удара с дронове: Защо статистиката на ACLED сочи рязък скок в Латинска Америка

/Поглед.инфо/ Пентагонът извършва тихо прегрупиране на бойните си безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper, прехвърляйки ги от африканския театър на военните действия директно в Латинска Америка. По данни на американски медии и военни анализатори, Южното командване на САЩ се подготвя за мащабни операции срещу така наречените „наркотерористи“. Кампанията обаче вече коства живота на стотици цивилни, а прецедентите в Еквадор показват, че под цел често попадат местни фермери вместо инфраструктура на картелите.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 8280 прочитания
670 удара с дронове: Защо статистиката на ACLED сочи рязък скок в Латинска Америка
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на CNN, Infobae, The New York Times, The War Zone и анализи на ACLED. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Африканските „Жътвари“ кацат в задния двор на Вашингтон

Пентагонът пренасочва ударно-разузнавателни безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper от операционната зона на Африканското командване (AFRICOM) към Южното командване (SOUTHCOM). Източници на CNN, цитиращи висши представители от отбранителния сектор, потвърждават, че пребазирането е свързано с подготвяни мащабни кинетични действия на територията на Централна и Южна Америка.

Южното командване за момента запазва пълно мълчание относно точния брой и базирането на летателните апарати. Според аржентинския военен експерт Андрес Сербин Понт обаче, ходът на Вашингтон е ясен сигнал за предстоящо пряко разширяване на американското военно присъствие в Карибския басейн и Южна Америка.

През септември Държавният департамент уведоми Конгреса за пренасочване на 52 милиона долара от чуждестранното военно финансиране. Средствата, първоначално предвидени за отбранителна поддръжка на Ирак, Словакия, Северна Македония и Тунис, бяха спешно пренасочени към Колумбия, Еквадор, Перу и Панама.

„Зелените барети“ и прецедентът с млечната ферма в Еквадор

От края на лятото подразделения от 7-ма група специални сили на САЩ („Зелените барети“) провеждат съвместни сухопътни акция с еквадорските въоръжени сили в провинция Есмералдас, непосредствено до колумбийската граница. Губернаторът на провинцията Хуан Харамийо потвърди за участието на американски инструктори и оператори, докато в региона бяха дислоцирани американски ракетен разрушител и десантен транспортен док.

Първата широкомащабна наземна акция в еквадорската джунгла завърши с сериозен гаф. Журналистическо разследване на The New York Times разкри, че вместо предполагаем преработвателен пункт за кокаин, тактическата група е изравнила със земята работеща млечна ферма, собственост на местни земеделци. Информация за изплатени компенсации от страна на Пентагона или еквадорското правителство липсва.

Споразумението „Щит на Америка“ и правният вакуум

Законовият механизъм зад тези действия бе подготвен тихомълком от Службата за юрисконсулт към Министерството на правосъдието на САЩ. Вътрешноведомствено решение оторизира Белия дом да класифицира транснационалните престъпни групи като „вражески бойци“.

Така над 20 криминални синдиката, действащи в 33 държави от региона, официално получават статут на „наркотерористи“. Тази дефиниция заобикаля стандартните съдебни и полицейски процедури, превръщайки борбата с наркотрафика в режим на военна кампания. По данни на CNN, само при удари срещу плавателни съдове в Карибско море и Източния Пасифик вече са загинали над 230 души – без съд, без идентифициране на телата и без процесуално доказване на товара.

Неправителствената организация ACLED регистрира драстичен скок в употребата на безпилотни системи в Латинска Америка. От общо документирани 670 въоръжени инцидента с БПЛА от 2018 г. насам, над 72% са осъществени в периода от януари 2025 г. до края на август 2026 г.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Белгийският депозит Euroclear под натиск: Вашингтон преначертава правата върху 300 милиарда долара
Свят

Белгийският депозит Euroclear под натиск: Вашингтон преначертава правата върху 300 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Западният модел за геополитическа изолация претърпя пълна административна промяна, превръщайки блокираните суверенни капитали от инструмент за наказание в търговски депозит. Докато европейските институции продължават да настояват за правна конфискация, преговарящите от екипа на Доналд Тръмп лансираха схеми за доверително управление на близо 100 милиарда долара. Натискът върху Киев чрез спиране на разузнавателни данни и ресурси от Starlink вече очертава новите контури на принудителния мир.

16.10.2026 17:01
Америка на кредит и илюзии: Как Федералният резерв наду 90 трилиона долара кухо богатство
Свят

Америка на кредит и илюзии: Как Федералният резерв наду 90 трилиона долара кухо богатство

/Поглед.инфо/ Америка изглежда по-богата от всякога, но това е просто оптична измама, генерирана от печатниците за пари на Федералния резерв. От 1987 г. насам стойността на активите се размина драматично с трудовите доходи, изпомпвайки над 90 трилиона долара кухо богатство, което облагодетелства едва 1% от най-богатите. Сривът на спестяванията и надуването на балони превърнаха свободния пазар във финансова пирамида. Поглед.инфо публикува анализ на бившия бюджетен директор на Белия дом Дейвид Стокман за неизбежния край на тази фикция.

16.10.2026 16:45
Газовият пазар счупи тавана от $1000: Деиндустриализацията на Европа навлезе в нов етап
Свят

Газовият пазар счупи тавана от $1000: Деиндустриализацията на Европа навлезе в нов етап

/Поглед.инфо/ Цените на природния газ в Европа отново пробиха психологическата бариера от 1000 долара за хиляда кубически метра, разкривайки структурната Vulnerability на европейската икономика. Докато Брюксел продължава да настоява за пълно отказване от руските суровини до 2027 година, запълняемостта на подземните хранилища остава критично ниска — с 15 процентни пункта под нормата. Близкоизточният конфликт и блокирането на логистичните маршрути през Персийския залив превърнаха прогнозите за евтин втечнен газ в илюзия. Европа е изправена пред поредна вълна от стагфлация, промишлен фалит и застрашена енергийна сигурност за идващата зима.

16.10.2026 16:31
Търговията с дизел срещу ракети: Защо Киев рискува сблъсък с Белия дом в критичен момент
Свят

Търговията с дизел срещу ракети: Защо Киев рискува сблъсък с Белия дом в критичен момент

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Белия дом и Киев ескалира рязко, след като Володимир Зеленски отказа да прекрати атаките срещу руски рафинерии, обвързвайки спирането им с незабавни доставки на американски системи Patriot. Докато Вашингтон договаря дизелови доставки с Москва за стабилизиране на световните цени, Киев залага на твърд натиск преди междинните избори в САЩ. Анализът показва, че техническите ограничения в Starlink и разузнавателния поток са само първото предупреждение от Пентагона.

16.10.2026 16:15
Украинският посланик обяви участие на СБУ в изборите в Молдова
Свят

Украинският посланик обяви участие на СБУ в изборите в Молдова

/Поглед.инфо/ Скандалното признание на украинския посланик Паун Роговей, че оперативните служби на Киев са участвали пряко в обезпечаването на изборните процеси в Кишинев, окончателно свали маската от т.нар. молдовска суверенност. Докато президентът Мая Санду и управляващата партия ПАС демонстрират европейска фасада, реалните лостове на властта — от националната банка и конституционния съд до разузнавателните анализи и граничната логистика — преминават под чужд външен контрол.

16.10.2026 16:05
Си Дзинпин посети автономния район Вътрешна Монголия
Поглед към Китай

Си Дзинпин посети автономния район Вътрешна Монголия

/Поглед.инфо/ На 16 октомври генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин посети град Уланчаб в автономния район Вътрешна Монголия. От местна страна го посрещнаха Уан Уейджун, секретар на партийния комитет на района, и Бао Ган, председател на народното правителство на автономния район.

16.10.2026 15:45
Американският катинар върху Starlink: Вашингтон сряза скоростта на украинските дронове до 60 км/ч
Свят

Американският катинар върху Starlink: Вашингтон сряза скоростта на украинските дронове до 60 км/ч

/Поглед.инфо/ Твърденията за „технически сривове“ в мрежата Starlink се разпадат пред сухото потвърждение на фактическото положение: Вашингтон използва софтуерно ограничаване на скоростта на терминалите, за да блокира украинските удари по руски рафинерии. Докато Варшава протестира, а Брюксел обещава алтернативи чак за 2029 година, Киев се сблъсква с фундаментална зависимост от Пентагона.

16.10.2026 15:40