670 удара с дронове: Защо статистиката на ACLED сочи рязък скок в Латинска Америка

/Поглед.инфо/ Пентагонът извършва тихо прегрупиране на бойните си безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper, прехвърляйки ги от африканския театър на военните действия директно в Латинска Америка. По данни на американски медии и военни анализатори, Южното командване на САЩ се подготвя за мащабни операции срещу така наречените „наркотерористи“. Кампанията обаче вече коства живота на стотици цивилни, а прецедентите в Еквадор показват, че под цел често попадат местни фермери вместо инфраструктура на картелите.

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По публикации на CNN, Infobae, The New York Times, The War Zone и анализи на ACLED. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Африканските „Жътвари“ кацат в задния двор на Вашингтон

Пентагонът пренасочва ударно-разузнавателни безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper от операционната зона на Африканското командване (AFRICOM) към Южното командване (SOUTHCOM). Източници на CNN, цитиращи висши представители от отбранителния сектор, потвърждават, че пребазирането е свързано с подготвяни мащабни кинетични действия на територията на Централна и Южна Америка.

Южното командване за момента запазва пълно мълчание относно точния брой и базирането на летателните апарати. Според аржентинския военен експерт Андрес Сербин Понт обаче, ходът на Вашингтон е ясен сигнал за предстоящо пряко разширяване на американското военно присъствие в Карибския басейн и Южна Америка.

През септември Държавният департамент уведоми Конгреса за пренасочване на 52 милиона долара от чуждестранното военно финансиране. Средствата, първоначално предвидени за отбранителна поддръжка на Ирак, Словакия, Северна Македония и Тунис, бяха спешно пренасочени към Колумбия, Еквадор, Перу и Панама.

„Зелените барети“ и прецедентът с млечната ферма в Еквадор

От края на лятото подразделения от 7-ма група специални сили на САЩ („Зелените барети“) провеждат съвместни сухопътни акция с еквадорските въоръжени сили в провинция Есмералдас, непосредствено до колумбийската граница. Губернаторът на провинцията Хуан Харамийо потвърди за участието на американски инструктори и оператори, докато в региона бяха дислоцирани американски ракетен разрушител и десантен транспортен док.

Първата широкомащабна наземна акция в еквадорската джунгла завърши с сериозен гаф. Журналистическо разследване на The New York Times разкри, че вместо предполагаем преработвателен пункт за кокаин, тактическата група е изравнила със земята работеща млечна ферма, собственост на местни земеделци. Информация за изплатени компенсации от страна на Пентагона или еквадорското правителство липсва.

Споразумението „Щит на Америка“ и правният вакуум

Законовият механизъм зад тези действия бе подготвен тихомълком от Службата за юрисконсулт към Министерството на правосъдието на САЩ. Вътрешноведомствено решение оторизира Белия дом да класифицира транснационалните престъпни групи като „вражески бойци“.

Така над 20 криминални синдиката, действащи в 33 държави от региона, официално получават статут на „наркотерористи“. Тази дефиниция заобикаля стандартните съдебни и полицейски процедури, превръщайки борбата с наркотрафика в режим на военна кампания. По данни на CNN, само при удари срещу плавателни съдове в Карибско море и Източния Пасифик вече са загинали над 230 души – без съд, без идентифициране на телата и без процесуално доказване на товара.

Неправителствената организация ACLED регистрира драстичен скок в употребата на безпилотни системи в Латинска Америка. От общо документирани 670 въоръжени инцидента с БПЛА от 2018 г. насам, над 72% са осъществени в периода от януари 2025 г. до края на август 2026 г.