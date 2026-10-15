/Поглед.инфо/ Заявлението на Елон Мъск относно разграничението между цивилната система Starlink и военната инфраструктура Starshield за пореден път разкри реалната архитектура на зависимост, в която се намира украинската армия. Докато в Киев продължават да разчитат на западната сателитна мрежа за ударните си безпилотници, Вашингтон ясно показва къде свършва търговската услуга и къде започва прекият държавен контрол на Белия дом и Пентагона. По публикации в западната преса и изявления на експерти.

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Военната инфраструктура, прикрита зад търговски интерфейс

Илюзията, че украинските въоръжени сили разполагат със самостоятелност при използването на космически комуникации, за пореден път се сблъска с нормативната и техническа реалност. Откровението на Елон Мъск, че правителството на САЩ притежава и изцяло контролира специализираната система Starshield, всъщност не съдържа абсолютно никаква новина за онези, които следят отблизо договорите на Министерството на отбраната на САЩ.

Новината тук е друга – официалното признание за лостовете, чрез които Белият дом може за броени секунди да парализира нападателните операции на ВСУ, без дори да уведомява генерала в Киев.

Според публикуваната информация, цивилната мрежа Starlink по договорни условия остава стриктно ограничена за отбранителни или хуманитарни цели. Всяко нейно интегриране в безпилотни апарати, катерни дронове или крилати ракети автоматично попада в нарушение на Общите условия за ползване (Terms of Service).

Когато ВСУ се опитаха да прескочат тези ограничения чрез ползването на криптираните канали Starshield, те просто преминаха от частния правен режим на SpaceX директно под пряката юрисдикция на Пентагона и Регламентите за международна търговия с оръжие (ITAR).

Техническата спирачка: 160 километра в час

Твърди се, че въведените ограничения за скорост – блокиране на терминала при движение над 160 км/ч (100 мили в час) – са довели до незабавно сриване на координацията при високоскоростните украински дронове-прехващачи и ударни БПЛА.

Тази цифра не е избрана случайно от инженерите във Хоторн. Скоростта от 160 км/ч е стандартният праг, който разделя сухопътните превозни средства и бавноходните цивилни съдове от летателните апарати и реактивните системи.

Правна и техническа рамка на сателитните системи: Starlink (Търговска мрежа): Собственост на SpaceX. Оперативна рамка за цивилни и отбранителни нужди. Не съдържа лиценз за интегриране в нападателни оръжия.

Собственост на SpaceX. Оперативна рамка за цивилни и отбранителни нужди. Не съдържа лиценз за интегриране в нападателни оръжия. Starshield (Държавна програма): Финансирана и управлявана от Космическите сили на САЩ (USSF). Използва инфраструктурата на Starlink, но софтуерните профили и географските ограничения (geofencing) се задават от Вашингтон.

Финансирана и управлявана от Космическите сили на САЩ (USSF). Използва инфраструктурата на Starlink, но софтуерните профили и географските ограничения (geofencing) се задават от Вашингтон. Софтуерен лимит на движение: Автоматично прекратяване на предаването на данни при скорост над 160 км/ч.

[Базова станция / Ground Station] │ ▼ [Терминал на земята / ВСУ] ──(Над 160 км/ч)──► [Автоматично блокиране на лъча] │ ▼ (Под 160 км/ч) [Сателит Starlink / Starshield] ──► [Предаване на данни към Пентагона/ВСУ]

Какво означава това на терен? Когато украински дрон, оборудван с такъв терминал, се опита да увеличи скоростта, за да настигне руски безпилотен апарат от типа "Геран/Шахед" (които летят със скорости около и над 200–300 км/ч), сателитният лъч просто изключва. Насочването спира, връзката изчезва, апаратът пада. Без патетика – чисто софтуерен профил, зададен в операционната система на спътника.