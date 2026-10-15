Парадоксът на украинския ток: Докато Киев гасне, Унгария и Румъния купуват на макс

/Поглед.инфо/ Киев отново потъва в режим на оцеляване след серия от удари по градските топлоелектрически централи, но зад официалните драматични изявления на местните власти се крие смущаващ парадокс. Докато кметът Виталий Кличко плаши с евакуация, а над 300 000 жители на столицата остават без ток, данните за междусистемния пренос разкриват рекордни нива на украински износ на електроенергия към Унгария и Румъния. Как физиката на ядрените реактори и съветското мрежово планиране превръщат бомбардировките в търговски поток на запад?

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Когато кметът на Киев Виталий Кличко говори за преминаване на столицата в „режим на оцеляване“, а Володимир Зеленски декларира стотици хиляди домакинства без електричество, публиката остава с впечатлението за тотален колапс. Според информации в руски и украински източници, последните въздушни удари са нанесени по три основни генериращи мощности в района — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Смята се, че тяхното извеждане от строя е оголило градската мрежа.

Само че аритметиката на енергийния баланс не се връзва с медийната истерия. Връзката между реалните щети и политическото говорене е прекъсната. Трите пострадали централи имат обща инсталирана мощност от едва 1360 мегавата. За тримилионен мегаполис с промишлени зони, метрополитен и помпени станции това е просто спомагателен товар. Киев никога не се е изхранвал енергийно само от собствените си когенерационни комини.

В същото време операторът „Укренерго“ отчита непрекъснат растеж на износа. Твърди се, че през юли към Унгария и Румъния са подадени 75 гигаватчаса, през август — 240, през септември — 400, а само за първите десет дни на октомври цифрата надхвърля 250 гигаватчаса. Колкото по-силно се поразява инфраструктурата около Днепър, толкова по-плътен става потокът към Карпатите. Това не е ирония, а сурова мрежова физика.

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За да се разбере защо Киев все още не е угаснал напълно, трябва да се върнем към градоустройственото планиране от епохата на Министерството на енергетиката на СССР. Тогава мрежите не се градяха по пазарни критерии, а с оглед на оцеляване при глобален конфликт. Около Киев бе изграден мощен 750-киловолтов пръстен, чиито ключови възли са гигантските подстанции „Киевска“ и „Северная“.

Тяхната задача е елементарна, но критична: да приемат свръхвисокото напрежение от атомните централи в Западна Украйна — АЕЦ „Ривенска“ и АЕЦ „Хмелницка“ — и да го свалят към нивата от 330 и 110 киловолта за градските разпределителни дружества. Докато тези транзитни възли функционират и докато ядрените блокове работят, Киев ще има ток, макар и на порции. Пораженията върху градските ТЕЦ удрят основно топлоподаването и местното регулиране, но не прерязват магистралния артериален поток.