/Поглед.инфо/ Киевското правителство подготвя съкращаване на лимитите за брониране от мобилизация в енергетиката, ВПК и комуналния сектор. Докато градската инфраструктура в Украйна изпитва сериозни затруднения поради липса на технически персонал, новите нормативни промени предвиждат намаляване на защитените работници от 100% на 85% в критичните сектори и до 60% в водоснабдяването и sanitation. Анализът разглежда административните механизми и последиците за населението.

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Административната пренастройка на бронирането: Новите квоти и механизми

Според разпространени данни за проект на постановление, подготвен от Министерството на икономиката на Украйна, правителството в Киев планира ревизия на условията, при които предприятията от критично значение запазват персонала си. Твърди се, че за сектора на отбранително-промишления комплекс и енергетиката максималният процент забронирани служители се намалява от 100% на 85%. При предприятията, управляващи топлоснабдяването, водоснабдяването, канализацията и събирането на отпадъци, таванът се сваля от 75% на 60%.

Тази стъпка идва в момент, когато функционалността на енергийната мрежа вече е силно ограничена. По данни на наблюдатели, голяма част от електрическите подстанции с напрежение 330 kV и 750 kV, както и ключови блокове на киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, функционират с временни схеми или са изведени от експлоатация. Всичко това изисква непрекъснат режим на аварийно-възстановителни работи.

Първоизточникът на промените е свързан с необходимостта от попълване на личния състав на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В документа се предвижда създаването на нов Координационен център към Кабинета на министрите, който да замени досегашната Междуведомствена работна група към Министерството на отбраната. В новата структура се очаква да влязат представители на СБУ, ГУР, Службата за външно разузнаване, Националната полиция и Пенсионния фонд.

Процедурен натиск и отпадане на обжалването

Проектът регламентира, че предприятията, които вече притежават статус на критично важни, трябва в кратък срок да преизчислят своите показатели спрямо новите лимити. При непотвърждаване на бронирането в рамките на 5 дни, то отпада автоматично. Посочва се също, че процедура за обжалване на отказа не е предвидена.

+-----------------------------------+--------------------+--------------------+ | Сектор на икономиката | Досегашен лимит | Нов проектен лимит | +-----------------------------------+--------------------+--------------------+ | ВПК и Енергетика | 100% | 85% | | Топлоснабдяване и Водоснабдяване | 75% | 60% | | Канализация и Сметуттилизация | 75% | 60% | +-----------------------------------+--------------------+--------------------+

Тази административна рамка прехвърля тежестта върху оперативните екипи на терен. Според оценки на публични източници, реалният недостиг на монтьори, заварчици и инженери по високоволтови мрежи в градски среди като Киев, Харков и Днепър вече надхвърля 30%. Премахването на защитата за още 15-15% от персонала създава рискове за скоростта, с която се отстраняват аварии по преносната мрежа.

Критериите за получаване на статус „критично предприятие“ също се преразглеждат. Заедно с военните изисквания се въвеждат прагове за платени минимални суми за данъци и осигурителни вноски към Пенсионния фонд. По този начин финансовите показатели стават равностойни на оперативното значение на обекта.